No 'Mais Você', Ana Maria Braga coloca Laís na parede ao mostrar sua participação no 'BBB 22'

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 09h39

Eliminada com mais de 91% dos votos, Laís Caldas (30) participou nesta quarta-feira, 23, do Mais Você para falar sobre sua participação no BBB 22.

Colocada na parede por Ana Maria Braga (72), a médica precisou explicar suas fofocas equivocadas sobre os garotos e a relação tensa com Arthur Aguiar(33).

Sobre sua porcentagem alta, Laís comentou que ficou assustada. "Confesso que foi um choque, porque eu também tava esperando que fosse entre eu e o Eli, mas eu levei um choque quando vi, porque fiquei tentando, o que que fiz , cancelamento, rejeição o que foi pelo que entendi até agora eu tive ali uma rivalidade, no jogo, que fique bem claro com o Arthur e o pouco que eu entendi que ele tá sendo o favorito lá da casa, eu acredito que tenha sido isso, é aquela coisa que é totalmente assistir e ser uma jogadora do BBB", disse não saber exatamente o que a fez ser eliminada.

Laís x Arthur Aguiar

No bate-papo com Ana Maria Braga, Laís também comentou sobre interpretar algumas situações de forma errada, como às vezes que achou que os brothers estavam falando sobre ela e na verdade estavam falando sobre assuntos aleatórios.

A médica também falou sobre sua postura com Arthur Aguiar. "Ele é estrategista, inteligente, e muitas vezes ali o que a gente fala pode ser interpretado de várias formas, não tinha muita abertura com o Arthur, não conseguia conversar com ele... eu realmente me alterei, isso ai não é sobre minha pessoa, não sou de falar alto com ninguém, quando ele me interrompe, vou elevando meu tom de voz, me senti muito mal, por ter elevado meu tom de voz, porque não faz parte de mim da minha personalidade", explicou sobre o desentendimento que teve com o ator no último Jogo da Discórdia.

Ao ver que o brother ficou arrasado após a discussão, Laís Caldas se mostrou surpresa. "Pra mim, eu só coloquei meu ponto de visto sobre o discuso dele, não imaginava que ele tenha ficado mal assim e não sei exatamente o que falei que deixou ele mal, me senti na posição de fraca pra ele, me sentia diminuída, quando ele tinha como antagonista a Jade e votava em mim", explicou.