Com 91,25% dos votos, Laís Caldas é a nona eliminada do 'BBB 22'

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 00h22

Na noite desta terça-feira, 22, aconteceu a nona eliminação do Big Brother Brasil 22.

Laís Caldas (30) disputou o paredão contra Douglas Silva (33) e Eliezer (31) e saiu com 91,25% dos votos.

O índice é tão alto que colocou Laís no ranking das 10 maiores eliminações do Big Brother Brasil em paredão triplo, aquele liderado por Karol Conká (99,17%). Com 91,25%, ela aparece na colocação de número 7, na frente de Ana Paula(89,85%), do BBB 18, mas atrás do Projota, de 2021, que teve 91,89% dos votos.

Além disso, também teve a maior porcentagem de rejeição desta edição! A sister ultrapassou Bárbara Heck (29) e Larissa Tomásia (25), que saíram com 86,02% e 88,59% dos votos, respectivamente.

Como foi o discurso de Tadeu Schmidt para a eliminação de Laís

Antes de mais um brother deixar a casa, Tadeu Schmidt (47) fez seu tradicional discurso: "Quando eu terminar, seremos onze. E vamos falar abertamente? Tem algum problema com o Lollipop? Ninguém desse grupo volta do paredão. Bárbara eliminada, Brunna eliminada, Larissa eliminada, Jade eliminada, Vyni eliminado. Cinco seguidos. O que tem esse grupo? O que tem esse quarto? O que esse povo fez? É uma sequência de respostas que ninguém aí está entendendo? Ou é apenas uma coincidência? [...] E agora fica mais complicado ainda de saber porque são dois do Lollipop no paredão. Se sai um, aquele que fica está fragilizado."

"Neste paredão, duas pessoas terminaram muito próximas. Mudaram de posição de domingo pra cá. A diferença percentual entre elas foi de décimos. E afinal, quem vai embora do BBB 22 na nona semana Quem sai, deixa laços fortes aí dentro. Deixa um alerta pra quem fica. Quem sai, talvez se arrependa da estratégia que escolheu no BBB. Quem sai provavelmente não faz ideia dos motivos da sua saída. Quem sai, sai individualmente, não sai como grupo. Quem sai, talvez saísse em qualquer outro paredão, qualquer outro momento. Quem sai hoje é você, Laís", finalizou o apresentador.

Após a revelação do eliminado, Laís se despediu dos colegas e contou sobre sua trajetória: "foi uma experiencia incrivel, única!"

Eliezer recebeu 4,27% dos votos e Douglas Silva, 4,48%.

