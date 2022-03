BBB 22: Laís fala sobre conflitos com Arthur Aguiar e diz: ''Quero conhecer a família dele''

Nona eliminada do BBB 22, Laís comentou sobre a rivalidade com Arthur Aguiar e garantiu que os atritos ficaram no reality

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 07h20

Fim de jogo para Laís (30)! A sister foi eliminada na noite de terça-feira, 22, com 91,25% dos votos do público.

Após a saída, em disputa com Douglas Silva (33) e Eliezer (31), a médica participou do Bate-Papo BBB com Rafa Kalimann (28) e comentou sobre a rivalidade com Arthur Aguiar (33) no confinamento.

"O Arthur joga muito bem, ele é inteligente para caramba, ele sabe argumentar, ele se posiciona muito bem e ele sabe mexer com as palavras para que fique de um jeitinho bom para ele também", comentou a goiana sobre o jogo do ator.

Laís garantiu que os desentendimentos com o brother ficaram no reality e que quer conhecer a família dele fora da casa. "Com o Arthur, eu não conseguia ter uma troca, por mais que eu tentasse. "Foi o jogo, eu quero conhecer o Arthur aqui fora, quero conhecer a família dele aqui e está tudo certo, era só um jogo"

Questionada sobre o que mais a incomodava na convivência com Arthur, ela respondeu: "O convívio com ele estava muito difícil dentro da casa. Eu conseguia ter troca com todo mundo lá e não é porque eu estava tendo um atrito com ele que eu não queria conviver com ele, não queria conhecer o Arthur. Mas eu acho que ele não sabia diferenciar isso e é difícil diferenciar isso lá dentro...Mas ele é a única pessoa que não consegue, pelo menos comigo ele estava assim".

"Aquele bom dia, que eu já ficava ressentida: 'Ah ele não está respondendo meu bom dia'...Eu estava tentando, então eu me senti um pouco incomodada", disse ainda.

Gustavo pede presente ousado para Laís

Enquanto Laís arrumava sua mala no BBB 22, Gustavo (31), seu affair no confinamento, ficou curioso para saber o que a sister deixaria para ele caso deixasse o programa."O que vai ficar para mim aí, ein?", questionou.

"O que você quer? Já pegou minha casca de laranja (risos). Estou brincando", disse Laís. Então, Gustavo respondeu fazendo pedido ousado: "Quero uma calcinha. Oi? Quem falou isso?".