BBB 22: Após Jogo da Discórdia, Arthur Aguiar chora e diz: ''Me traz muito gatilho''

No Quarto do Líder, Arthur Aguiar desabafou que está cansado das atitudes de alguns colegas de confinamento e caiu no choro

CARAS Digital Publicado em 22/03/2022, às 07h25

O ator Arthur Aguiar (33) ficou bem abalado após o Jogo da Discórdia na noite de segunda-feira, 21, na casa do BBB 22.

No Quarto do Líder, ele desabafou com Paulo André (23) e Douglas Silva (33) e caiu no choro ao comentar sobre discussão com Gustavo (31) durante a dinâmica do reality. Os atores foram os principais alvos da casa. DG foi apontado como desagradável e Arthur como arrogante, mais de uma vez.

"Quando ele pega isso, tira de contexto e usa isso no jogo da discórdia, qual é o intuito dele? É simples. Ele pegou uma frase de toda uma conversa e fala que foi assim. Me dá um pouco de preguiça, tudo de novo pra responder. Toda semana é a mesma coisa, mano. Eu sei que eu deveria ter respondido, mas eu não tinha energia", começou falando.

"Terminou o Jogo da Discórdia, só volta a falar com quem você faz questão mesmo. Como você voltou a falar com o Eli...", aconselhou DG.

Ao falar que estava cansado das atitudes de alguns colegas de confinamento, o líder da semana não segurou a emoção e foi consolado pelos brothers, que o abraçaram.

"Não fica chorando, não... É só um game, também. Isso aqui não é para a vida", disse Douglas.

"É que me traz muito gatilho. Toda semana é igual! Semana que vem vai ser igual... Me traz muitas lembranças de ter que ficar me justificando enquanto as pessoas ficam me massacrando no mesmo lugar", disparou Arthur Aguiar.

Arthur Aguiar radicaliza visual e surpreende brothers

Arthur Aguiar resolveu mudar o look e passou a máquina nos cabelos. Adotando visual com fios bem curtinhos, o ator surpreendeu com a mudança.

Douglas enfrenta Laís (30) e Eliezer (31) no nono paredão do programa. Um deles será eliminado nesta terça-feira, 22.