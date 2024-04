No Mais Você, Buda tem seu caso explicado por advogado: 'Humilhação'

Falta de respeito? Buda tem seu caso explicado por advogado no 'Mais Você' e internautas reagem ao verem profissional falando de bens do novo solteiro

Após deixar o BBB 24, Lucas Henrique participou do café da manhã com o eliminado no Mais Você nesta quarta-feira, 10. Durante a conversa com Ana Maria Braga, ele foi questionado várias vezes sobre sua relação com Pitel que resultou no fim de seu casamento com Camila Moura.

Depois de mostrar os momentos de flertes e desabafos da ex-mulher do eliminado, a apresentadora surpreendeu abordar o assunto de separação de bens com um advogado. O profissional apareceu para explicar se Buda terá direito no dinheiro que a professora de História faturou ao estourar na internet.

Diante da exposição, os internautas reagiram e criticaram a escolha do programa de consultar um advogado sobre o assunto bem delicado. "A Ana Maria botou até o advogado dela pra explicar pro Buda como fica a situação do divórcio dele com a Camila", disseram. "O Buda sendo entrevistado e o Mais Você mostrando uma entrevista sobre como funciona o divórcio unilateral e divisão de patrimônio. Sério. Tô incrédulo com a falta de tato do programa", opinaram.

Ainda durante o progama, Lucas Henrique recebeu desculpas de Ana Maria Braga após a apresentadora chamá-lo de "menino gordo". Na conversa com a loira, ele negou que tinha a intenção de beijar Pitel na casa.

