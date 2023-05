Não vingou! Larissa e Fred terminam romance após o BBB23 e motivo aparece

Larissa e Fred terminam romance; motivo do término veio à tona nesta sexta-feira, 26

O romance entre os ex-BBBs Fred Bruno e Larissa Santos chegou ao fim. Após rumores se espalharem nas últimas semanas, os dois decidiram pelo fim da união. Eles começaram o relacionamento dentro da casa do BBB23 e chegaram a viver momentos românticos aqui fora.

As informações são do jornal 'Extra' desta sexta-feira, 26. De acordo com fontes ouvidas pela publicação, houve um afastamento natural entre os ex-BBBs após o fim do programa. A personal trainer também começou a se queixar que estava solitária, o que também contribuiu para o fim do romance.

As revelações surgiram pela primeira vez no início da semana, quando o próprio jornal afirmou que Fred Bruno está dedicado ao seu trabalho e em cuidar do filho após passar um bom tempo longe por causa do reality show.

Uma fonte contou ao jornal que ele não tem planos de namorar no momento. Por sua vez, a sister estaria se sentindo sozinha na cidade de São Paulo após a mudança, informou uma amiga dela.

Ainda de acordo com a publicação, Larissa planeja uma viagem para Santa Catarina para reencontrar a família e ficar perto dos amigos. Inclusive, ela planeja outra festa de aniversário por lá. Com isso, os fãs de Larissa e Fred ainda esperam por um pronunciamento deles para saber se o romance continua ou não.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Santos (@larisantosbe)

Ex-BBB Larissa troca as lentes de contato dos dentes

A ex-sister Larissa Santos está com um novo sorriso. Há pouco tempo, ela revelou que fez a troca das lentes de contato dos dentes e chocou a web.

"Meu novo sorriso pelo melhor @drviotto! Sempre comentava lá dentro do programa o quanto me incomodava o meu sorriso e o quanto eu desejava fazer a mudança das minhas lentes de contato. Hoje foi o dia de finalmente trocar e eu não poderia ter escolhido equipe melhor. Obrigada, equipe do Dr. Viotto. Vocês são incríveis", escreveu Lari na legenda da publicação.