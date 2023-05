Ex-BBB Larissa está se sentindo sozinha após romance esfriar, diz jornal

Romance de Larissa e Fred Bruno teria esfriado após o BBB 23 e ela estaria se sentindo sozinha na cidade de São Paulo

A ex-BBB Larissa (25) está morando em São Paulo desde o fim do BBB 23, da Globo, mas parece que está se sentindo sozinha. De acordo com reportagem do Jornal Extra, o romance dela com o ex-BBB e influencer Fred Bruno (34) estaria esfriando. Porém, os dois não se pronunciaram sobre o assunto.

A publicação contou que Fred Bruno está dedicado ao seu trabalho e em cuidar do filho após passar um bom tempo longe dele por causa do reality show. Uma fonte contou ao jornal que ele não tem planos de namorar no momento. Por sua vez, Larissa estaria se sentindo sozinha na cidade de São Paulo após a mudança, informou uma amiga dela.

Agora, Larissa planeja uma viagem para Santa Catarina para reencontrar a família e ficar perto dos amigos. Inclusive, ela planeja outra festa de aniversário por lá. Com isso, os fãs de Larissa e Fred ainda esperam por um pronunciamento deles para saber se o romance continua ou não.

Ex-BBB Larissa troca as lentes de contato dos dentes

A ex-sister Larissa Santos está com um novo sorriso. Há pouco tempo, ela revelou que fez a troca das lentes de contato dos dentes e chocou a web.

"Meu novo sorriso pelo melhor @drviotto! Sempre comentava lá dentro do programa o quanto me incomodava o meu sorriso e o quanto eu desejava fazer a mudança das minhas lentes de contato. Hoje foi o dia de finalmente trocar e eu não poderia ter escolhido equipe melhor. Obrigada, equipe do Dr. Viotto. Vocês são incríveis", escreveu Lari na legenda da publicação.