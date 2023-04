Ex-BBB Larissa Santos troca as lentes dos dentes e sorri: 'Amei assim'

Ex-BBB Larissa Santos renova o seu sorriso e mostra a prévia para os seus fãs

A ex-BBB Larissa Santos decidiu renovar o sorriso após ficar em quarto lugar no Big Brother Brasil 23, da Globo. A estrela trocou as lentes dos dentes nos últimos dias e contou que colocou lentes provisórias no lugar. As novas lentes dela devem ficar prontas em alguns dias.

Enquanto isso, ela está desfilando um novo sorriso por aí e já gostou do resultado prévio. “Estou ansiosa. Já amei assim. Imagina depois, quando estiver tudo pronto”, disse ela na web.

Nos últimos dias, Larissa contou que se mudou para um novo apartamento na cidade de São Paulo. Ela surgiu no novo lar após ficar alguns dias no Rio de Janeiro. "Cheguei em São Paulo depois de cumprir todos os compromissos do BBB. Acabou a experiência mais louca e linda da minha vida e eu tô pronta e ansiosa pra começar esse novo ciclo. Como eu tô grata", publicou.

Larissa fala sobre a paixão por Fred Bruno

Após sair do BBB 23, Larissa participou do programa Mais Você e contou que está apaixonada por Fred Bruno, com quem viveu um affair na casa. “Eu me apaixonei, óbvio. Me apaixonei, sim. O Big Brother intensifica muito as coisas. [...] Não tem como não ter essa proximidade, e essa conexão nossa foi desde o início, antes de a gente ficar”, ela confessou.

“Eu me apaixonei, sim, e foi algo muito sincero das nossas partes”, Larissa completou e revelou se pensa em levar o romance adiante: “A gente sempre só viveu lá dentro, sem projetar nada. Eu acho que a gente é muito amigo, e isso aí a gente vai tirar de letra, independente do que a gente resolver”, ela declarou.