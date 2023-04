Eliminada do BBB23, Larissa revela futuro de relação com Fred: “Me apaixonei”

Vai rolar? Larissa Santos abre o coração sobre futuro de relacionamento com Fred Bruno fora do BBB23

Eliminada do BBB23, Larissa Santos (23) tomou café da manhã com Ana Maria Braga no ‘Mais Você’ desta segunda-feira, 24. Mas além de comentar sobre sua trajetória no reality, a educadora física também abriu o coração e revelou se o relacionamento com Fred Bruno (33) tem futuro fora da casa mais vigiada do Brasil.

O assunto surgiu quando Ana Maria Braga perguntou se a morena se apaixonou pelo ex-brother. Em resposta, Larissa disparou: “Eu me apaixonei, óbvio. Me apaixonei, sim. O Big Brother intensifica muito as coisas. [...] Não tem como não ter essa proximidade, e essa conexão nossa foi desde o início, antes de a gente ficar”, ela confessou.

“Eu me apaixonei, sim, e foi algo muito sincero das nossas partes”, Larissa completou e revelou se pensa em levar o romance adiante: “A gente sempre só viveu lá dentro, sem projetar nada. Eu acho que a gente é muito amigo, e isso aí a gente vai tirar de letra, independente do que a gente resolver”, ela declarou.

Para concluir o assunto, Larissa colocou a amizade com o jornalista em primeiro lugar: “Muito antes de ter algum relacionamento, a gente tinha se conectado como amigo.", a morena finalizou. Vale lembrar que Fred e Larissa chegaram a se encontrar antes da repescagem da sister, na ‘Casa do Reencontro’, mas o brother preferiu deixar a disputa.

Larissa faz comentário inesperado sobre Fred:

Eliminada do BBB 23, da Globo, no Top 4 da atração, Larissa participou do programa Bate-Papo BBB e recebeu um recado ao vivo de Fred. O jornalista rasgou elogios para a amada, que não perdeu a oportunidade e quis saber se ele engatou um novo romance fora da casa mais vigiada do Brasil.