Eliminada do BBB 23, Larissa faz comentário inesperado sobre Fred: 'Espero que não'

Após receber elogios de Fred no Bate-Papo BBB, Larissa surpreende com cobrança do rapaz e ele responde na lata

Eliminada do BBB 23, da Globo, no Top 4 da atração, Larissa participou do programa Bate-Papo BBB e teve a chance de conversar com Fred Bruno, com quem teve um affair dentro do reality show. Na conversa, ela surpreendeu ao fazer um comentário sobre a vida pessoal do rapaz, que teve uma reação rápida.

Na conversa, Fred Bruno começou fazendo elogios para ela, que voltou para a casa no repescagem poucos dias após ter sido eliminada. “Você teve três dias aqui fora e mesmo assim teve coragem de voltar. Teve acesso a saber o que as pessoas podem falar do lado de fora, mas meteu a mão no peito: voltou na raça e chegou no Top 4. Isso é gigante”, disse ele.

E completou: “Estou muito orgulhoso de você, de verdade. Tanto pelo que fez na primeira passagem, quanto na segunda. Queria deixar claro o quanto você é corajosa”. Em resposta, ela disse: “Obrigada por tudo, você foi muito importante para mim, desde o começo”.

Então, Larissa falou sobre o relacionamento amoroso deles. “Sonhei que você já estava namorando, casado. Espero que não, hein Frederico”, disparou. Rapidamente, ele declarou: “Não estou! Fica tranquila”.

Enquete BBB 23: Quem deve vencer: Aline Wirley, Amanda ou Bruna Griphao? Aline Wirley

Amanda

Bruna Griphao

Larissa se desculpa com Domitila após o BBB 23

No programa Bate-Papo BBB, Larissa foi questionada sobre um comentário que fez durante a Casa do Reencontro na repescagem do BBB 23. Ela fez sobre o número de seguidores de Domitila, já que a Miss Alemanha ainda não tinha conquistado 1 milhão de seguidores. Ao ouvir que falou sobre isso, Larissa se desculpou.

"Se eu falei isso, eu realmente fui muito errada. Jamais, não era pra eu ter falado isso. Mas, de coração, não foi na intenção, jamais, de mentir, de menosprezar porque ela tinha menos de 1 milhão. Tanto que eu nem lembrava que tinha falado isso, não faz parte de mim querer ser mais do que os outros, ou menosprezar os outros. Pelo contrário, quando eu chego lá eu digo: 'Você é destaque lá fora, você tem muitas pessoas que gostam de ti. O Poze gosta de você'. Então, se eu falei isso, não foi nessa intenção", disse ela.