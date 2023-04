Ex-BBB Larissa pede desculpas para Domitila: 'Fui muito errada'

Eliminada do BBB 23 pela segunda vez, Larissa é questionada sobre comentário e se desculpa com Domitila Barros: 'Não faz parte de mim'

A professora de educação física Larissafoi eliminada do BBB 23, da Globo, pela segunda vez na noite de domingo, 23. Após retornar para o jogo na repescagem, ela deixou a casa no último paredão da temporada. Em participação no programa Bate-Papo BBB logo nas primeiras horas fora da casa, ela foi questionada sobre comentário que fez sobre Domitila Barros e pediu desculpas para a ex-BBB.

Na atração, a produção relembrou um comentário que ela fez sobre o número de seguidores de Domitila quando estava na Casa do Reencontro, já que a Miss Alemanha ainda não tinha conquistado 1 milhão de seguidores. Ao ouvir que falou sobre isso, Larissa se desculpou.

"Se eu falei isso, eu realmente fui muito errada. Jamais, não era pra eu ter falado isso. Mas, de coração, não foi na intenção, jamais, de mentir, de menosprezar porque ela tinha menos de 1 milhão. Tanto que eu nem lembrava que tinha falado isso, não faz parte de mim querer ser mais do que os outros, ou menosprezar os outros. Pelo contrário, quando eu chego lá eu digo: 'Você é destaque lá fora, você tem muitas pessoas que gostam de ti. O Poze gosta de você'. Então, se eu falei isso, não foi nessa intenção", disse ela.

Confira o discurso de Tadeu Schmidt na segunda eliminação de Larissa:

"Chegou a hora. Quando eu terminar, teremos as finalistas do BBB 23. Temos uma situação muito interessante. Nunca houve um Top 4 feminino, com aliadas de um grupo que jogou junto desde o começo. Um Top 4 com uma conexão fortíssima. E, se nos últimos paredões, as desérticas sempre venciam, alguém poderia estar achando previsível que o eliminado seria quem não fosse do Deserto. Agora, só tem deserto, uma desértica vai sair. E o que levaria alguém a ser eliminada? A pergunta não é mais: Que grupo é o mais forte? A pergunta é: Quem é mais forte nesse grupo? Seria pelas vitórias?", disse ele.

"Bruna, a participante que mais vezes foi líder no BBB 23, a fera das provas. Aline, a rainha da garra, a pessoa que somou mais tempo nas provas de resistência. Larissa, a vitoriosa em uma votação para voltar para a casa depois de eliminada. Ou seria pelos pontos fracos? Bruna, você sabe que mesmo em uma treta, há limites. Se em uma guerra, que é a coisa mais extrema possível, há regras. Imagine em uma treta? Você mesma disse nos seus 30 segundos: Muitas vezes eu passei do ponto. Que bom que você sabe, é um belo começo. Aline, algumas vezes, você foi apontada como planta por alguém aí dentro e se saiu com algo do tipo: 'se ser planta é ser isso, então eu tenho orgulho de ser planta'. Será que não havia um meio termo? Uma posição em que você não tivesse que ficar ouvindo esse tipo de coisa? É difícil achar a medida, né?".

"Larissa, você não disse exatamente isso, mas passou perto: Será que o fato de ter voltado numa repescagem me faz mais fraca? Não só porque você já foi eliminada, mas porque pode haver um sentimento no público que vota de que: 'há eu quero as meninas que estão lá desde o começo, que não saíram, não mataram a saudade da família, não pegaram informações lá fora'. O que é mais forte para eliminar alguém no dia de hoje? A agressividade, passividade ou repescagem? Ou nenhuma das alternativas? Quem é capaz de dizer o que passa na cabeça de milhões de pessoas que estão lá apertando o botão, botando? Pode ser uma dessas questões, pode ser uma mera simpatia por essa ou aquela jogadora, ou um ranço por essa ou aquela. Às vezes o motivo da eliminação é claro, às vezes não. Então eu vou falar logo, Aline, você está na final. Parabéns".

"Eu fiz questão de deixar a última revelação entre as grandes amigas: Larissa e Bruna. Uma das maiores conexões do BBB 23. A Bruna defende a Larissa com todas as forças, não quer nem saber, mesmo correndo o risco de exagerar. A Larissa é a pessoa que não se intimida, chama a atenção da Bruna mesmo, não quer ver a amiga vacilando. Entraram juntas, viraram irmãs, não há dúvida de que o laço lindo vai muito além da casa. Mas, agora, elas vão se separar por dois dias. Quem sai hoje é você, Larissa", finalizou.