BBB 23: O discurso de Tadeu Schmidt na segunda eliminação de Larissa

Saiba o que Tadeu Schmidt falou no discurso do último paredão do BBB 23, que teve a eliminação de Larissa na reta final do reality show

Na noite deste domingo, 23, o apresentador Tadeu Schmidt fez o seu discurso no último paredão do BBB 23, da Globo, que teve a eliminação de Larissa. Ela deixou a casa com mais de 49% dos votos do público, e Aline Wirley, Amanda e Bruna Griphao foram direto para a grande final da atração.

Em seu discurso, o comunicador falou sobre os pontos fortes e fracos das três emparedadas ao longo do jogo e questionou o que seria necessário para a eliminação de uma delas.

Vale lembrar que esta foi a segunda eliminação de Larissa, que voltou para o jogo na repescagem.

Confira o discurso de Tadeu Schmidt na segunda eliminação de Larissa:

"Chegou a hora. Quando eu terminar, teremos as finalistas do BBB 23. Temos uma situação muito interessante. Nunca houve um Top 4 feminino, com aliadas de um grupo que jogou junto desde o começo. Um Top 4 com uma conexão fortíssima. E, se nos últimos paredões, as desérticas sempre venciam, alguém poderia estar achando previsível que o eliminado seria quem não fosse do Deserto. Agora, só tem deserto, uma desértica vai sair. E o que levaria alguém a ser eliminada? A pergunta não é mais: Que grupo é o mais forte? A pergunta é: Quem é mais forte nesse grupo? Seria pelas vitórias?", disse ele.

"Bruna, a participante que mais vezes foi líder no BBB 23, a fera das provas. Aline, a rainha da garra, a pessoa que somou mais tempo nas provas de resistência. Larissa, a vitoriosa em uma votação para voltar para a casa depois de eliminada. Ou seria pelos pontos fracos? Bruna, você sabe que mesmo em uma treta, há limites. Se em uma guerra, que é a coisa mais extrema possível, há regras. Imagine em uma treta? Você mesma disse nos seus 30 segundos: Muitas vezes eu passei do ponto. Que bom que você sabe, é um belo começo. Aline, algumas vezes, você foi apontada como planta por alguém aí dentro e se saiu com algo do tipo: 'se ser planta é ser isso, então eu tenho orgulho de ser planta'. Será que não havia um meio termo? Uma posição em que você não tivesse que ficar ouvindo esse tipo de coisa? É difícil achar a medida, né?".

"Larissa, você não disse exatamente isso, mas passou perto: Será que o fato de ter voltado numa repescagem me faz mais fraca? Não só porque você já foi eliminada, mas porque pode haver um sentimento no público que vota de que: 'há eu quero as meninas que estão lá desde o começo, que não saíram, não mataram a saudade da família, não pegaram informações lá fora'. O que é mais forte para eliminar alguém no dia de hoje? A agressividade, passividade ou repescagem? Ou nenhuma das alternativas? Quem é capaz de dizer o que passa na cabeça de milhões de pessoas que estão lá apertando o botão, botando? Pode ser uma dessas questões, pode ser uma mera simpatia por essa ou aquela jogadora, ou um ranço por essa ou aquela. Às vezes o motivo da eliminação é claro, às vezes não. Então eu vou falar logo, Aline, você está na final. Parabéns".

"Eu fiz questão de deixar a última revelação entre as grandes amigas: Larissa e Bruna. Uma das maiores conexões do BBB 23. A Bruna defende a Larissa com todas as forças, não quer nem saber, mesmo correndo o risco de exagerar. A Larissa é a pessoa que não se intimida, chama a atenção da Bruna mesmo, não quer ver a amiga vacilando. Entraram juntas, viraram irmãs, não há dúvida de que o laço lindo vai muito além da casa. Mas, agora, elas vão se separar por dois dias. Quem sai hoje é você, Larissa", finalizou.