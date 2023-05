Como estão os casais do BBB 23? Saiba quais relacionamentos vingaram e quais terminaram

Após um mês do fim do BBB 23 alguns casais que começaram na casa não estão mais juntos

O BBB 23 contou com diversos casais formados na casa mais vigiada do Brasil. Um mês após o fim da edição, completo nesta quinta-feira, 25, alguns deles permaneceram juntos, outros terminaram e outros ainda continuam apenas com uma grande torcida vinda dos fãs. Confira a seguir o que aconteceu com cada casal do programa.

Gustavo e Key Alves se tornaram um casal logo no início do BBB 23 . Os dois entraram como dupla na casa e, pouco tempo depois, protagonizaram o primeiro beijo da edição e também momentos quentes. Após a eliminação dos dois, a relação não vingou. Na época, Key chegou a afirmar que a decisão não havia partido dela e demonstrou estar bastante abalada com o fim do namoro.

Enquanto estavam no confinamento, o ex-casal criou uma legião de fãs, que se intitularam como "Guskey", uma junção do nome dos dois. Com o fim do namoro, o fã clube organizou uma arrecadação financeira para que os dois fizessem uma viagem de reconciliação para as Ilhas Maldivas. O fazendeiro pediu aos fãs que não comprassem o passeio.

Fred Bruno e Larissa também começaram a se relacionar no início da edição, se tornando grandes aliados no BBB 23. Após o fim do programa, eles continuaram o relacionamento por algumas semanas até a aparição de rumores do término. Segundo informações do jornal Extra, eles teriam decidido colocar um ponto final no namoro após um afastamento entre os dois.

Leia também:Larissa e Fred terminam romance após o BBB 23, segundo jornal

Uma fonte afirmou ao veículo que o youtuber e influenciador digital não tinha planos para namorar após o fim do programa, e que sua prioridade seria passar tempo com Cris, seu filho fruto do relacionamento com Bianca Andrade. A personal trainer estaria se sentindo solitária na relação, o que também teria contribuído para o fim.

Já Bruna Griphao e Gabriel Fop não chegaram a levar a relação para fora da casa do BBB 23. Os dois começaram a se envolver romanticamente nas primeiras semanas da edição, porém, começaram a ter atitudes consideradas tóxicas e receberam um alerta do apresentador do programa, Tadeu Schmidt. Após o episódio, eles se afastaram enquanto ainda estavam no programa.

Gabriel foi eliminado na semana seguinte ao alerta, e Bruna chegou à final do programa, conquistando o terceiro lugar. Recentemente, em entrevista à CARAS Brasil, o modelo afirmou que ele e a atriz não chegaram a se falar após o fim do programa. "A gente nem se fala. Não tem relação", afirmou ele em conversa ao vivo.

Sarah Aline e Ricardo Alface se tornaram um casal na reta final da edição. Ao longo do BBB 23, eles demonstravam interesse um no outro, mas chegaram a ficar mais próximo ao fim do programa. Apesar de não terem oficialmente assumido o namoro, os dois já foram vistos juntos em diversos eventos, e já chegaram a trocar beijos em um show.

Também em entrevista à CARAS Brasil, os dois afirmaram que irão deixar o tempo definir a relação, e que continuarão curtindo a companhia um do outro. "Sobre o Rick, Facinho e Ricardinho [risos], cara, estou seguindo o que já conversamos lá dentro da casa", afirmou Sarah, que na época declarou torcida para o affair.

Leia também:Desempregado após o BBB 23, Ricardo Alface revela nova vocação

Apesar de não terem formado um casal no BBB 23, a campeã Amanda e o lutador de MMA Antonio Cara de Sapato Jr. conquistaram uma legião de fãs que torcem pelo romance dos dois, que se intitulam como Docshoes. Ao longo da edição, a médica e o atleta se tornaram grandes amigos e foram aliados até a expulsão do lutador, acusado de importunação sexual contra Danía Mendez.

Em recente entrevista à CARAS Brasil, Amanda reforçou que ela e o companheiro de confinamento são apenas grandes amigos. "Nos apoiamos lá dentro em diversos momentos e continuamos fazendo o mesmo aqui fora. É uma pessoa que vou levar para a vida, atualmente ele está em Miami, porém nós falamos com frequência sobre projetos e a vida", disse a vencedora do BBB 23.

CONFIRA FOTOS DOS CASAIS FORMADOS NO BBB 23:

