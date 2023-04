Key, do BBB 23, expõe detalhes de término conturbado com Gustavo; confira

Em entrevista à CARAS, Key Alves confessou decepção com Gustavo Benedeti por conta de situação envolvendo término

O fim do relacionamento entre Key Alves (23) e Gustavo Benedetti (28), ex-participantes do BBB 23, causou a maior comoção nas redes sociais. Depois de viverem o romance no reality global, o casal teve uma separação nada tranquila.

Em bate-papo com a CARAS Brasil, Key abriu o coração e revelou detalhes dos bastidores envolvendo o fim do namoro. Segundo a moça, ela não esperava que Gustavo iria tratá-la de forma tão fria como aconteceu.

"O nosso término, como eu disse, não foi amigável porque foi uma decisão somente dele, eu não queria o fim dessa relação na qual nem tentamos aqui fora", revelou a jogadora de vôlei.

A musa do Onlyfans ainda confessou que estava morrendo de saudades do cowboy e acabou sendo surpreendida pela decisão. "Fiquei mais tempo confinada que ele e quando finalmente tivemos um dia pra se encontrar e conversarmos pessoalmente sobre nós, ele decidiu o término", declarou.

Triste com os rumos do relacionamento, Key apontou falta de sensibilidade do goiano. " Lamentável o fim de uma relação tão linda e amada pelo Brasil acabar com um aperto de mão ", disse.

Agora longe das câmeras do reality show, Key confessou que está tentando se adaptar ao novo momento de sua vida: "Ainda sinto dificuldades para voltar à realidade, mas é normal. Só quem vive o BBB sabe do que estou falando. Aqui estamos sem entender nada, sem saber o que fazer. Enfim, estou me colocando nos trilhos novamente".

Ela ainda falou sobre a morte de seu avô, que aconteceu enquanto ela estava confinada no BBB 23. "Tive uma perda significativa na minha vida, que foi meu avô. Então, eu realmente estou começando a retomar a minha vida agora", contou.

Em tempo, Key tem faturado muito com sua participação no BBB 23. A moça revelou que seu perfil no Onlyfans está bombando desde que foi anunciada no programa e em poucos meses ela conquistou um valor milionário equivalente ao do programa global: "A minha participação no BBB 23 rendeu o valor do prêmio do programa em alguns meses".