Key Alves, do BBB 23, bomba com conteúdo adulto e revela projeto: "Vamos surpreender"

Em entrevista à CARAS, Key Alves revelou bastidores de novo projeto para engajar plataforma de conteúdo adulto

A jogadora de vôlei Key Alves (23), uma das integrantes do time Camarote do BBB 23, está cheia de expectativas para os projetos que têm surgido após deixar o reality. A famosa agora planeja voltar a trabalhar com conteúdo adulto e engajar cada vez mais sua plataforma.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a libero do Osasco comentou sobre como tem sido retomar para o OnlyFans. Segundo Key, desde que foi anunciada no BBB 23, ela tem faturado bastante com as fotos e vídeos picantes.

"O Onlyfans está passando por uma atualização. Estamos com grandes projetos desde fotos, como um curso, que estão prestes a acontecer. Inclusive, as fotos novas vão ser feitas em todos os estados do Brasil, com temas do estado e da cultura ", revelou.

A loira afirmou que o projeto tem contado com apoio de seu empresário, que está pensando em todos os detalhes da nova produção. "É algo que eu e o meu empresário, Ricardo Almeida, vamos surpreender todos os assinantes da plataforma ", disse.

Ela ainda confirmou que, em poucos meses, ela conseguiu faturar um valor milionário equivalente ao do programa global: "A minha participação no BBB 23 rendeu o valor do prêmio do programa em alguns meses".

PASSAGEM POLÊMICA PELA CASA

Uma das participantes mais comentadas da temporada, Key Alves protagonizou momentos polêmicos. Em um deles, a famosa foi acusada de racismo religioso ao fazer comentários discriminatórios sobre Fred Nicácio.

Questionada sobre as acusações que surgiram nas redes sociais, a atleta garantiu que não enxerga que tenha agido de maneira racista dentro do programa. "Primeiramente, não existe racismo religioso. Em momento nenhum na casa que fui racista, porque não sou", iniciou.

Durante a Casa do Reencontro, Key e Fred tiveram um embate marcante após o médico expor que iria processá-la por racismo religioso. Na ocasião, a musa do Onlyfans não aceitou ter sido confrontada na frente de todos, gerando conflitos com outros brothers.

"Eu não procurei ele aqui fora porque não tive tempo, pois fui confinada imediatamente para o BBB do México, então era impossível. Segundo, enxergo essa 'confusão' com ele como algo desnecessário, pois ele não me importa em nenhum minuto", disse.