BBB23: Fred Nicácio é vítima de grave acusação e telespectadores se revoltam: "É crime"

Uma confusão está tomando conta das redes sociais após Key Alves, Gustavo e Cristian fazerem comentários preconceituosos nesta segunda-feira, 20, sobre a religião de Fred Nicácio. Telespectadores estão lembrando intolerância religiosa é crime previsto em lei.

Na conversa, o empresário diz que viu o médico em frente à cama do casal em uma atitude que ele considerou suspeita. O médico segue uma religião de matriz africana.

"Vocês não viram? Eu acordei e ele estava parado na frente da cama de vocês. Eu não sei [o que ele fez]. Eu estou cagado de medo. Ele estava parado, fazendo uns negócios com os negócios dele. Eu comecei a ficar mal, ai eu rezei, também", disse.

Key Alves então destilou todo o seu preconceito. "Nem fudend*, nem fudend*. Pode parar com essa porr*. Eu falei para você, eu não estou louca. Eu vou apertar o botão. Eu não fico aqui se essa porr* estiver acontecendo".

Gustavo concordou com a sister e ainda acrescentou um comentário ainda mais absurdo. "Eu estava rezando por isso, porque eu estava vendo isso", completou.

Nas redes sociais, as declarações geraram revolta. "Isso está passando dos limites", disse uma internauta. "Queremos esses três na prisão", comentou outra. Já uma terceira ressaltou: "Quanta ignorância, meu Deus".

