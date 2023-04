BBB 23: Key Alves avalia confusão com Fred e dispara: "Não existe racismo religioso"

Em entrevista à CARAS, Key Alves falou sobre briga com Fred Nicácio no BBB 23 e acusação polêmica que tem enfrentado

Protagonista de uma das maiores polêmicas do BBB 23, a jogadora de vôlei Key Alves (23) não tem se importado com as críticas envolvendo sua briga com Fred Nicácio (36). Em entrevista à CARAS Brasil, a famosa reforçou que não acredita ter sido racista dentro do reality.

"Primeiramente, não existe racismo religioso. Em momento nenhum na casa que fui racista, porque não sou" , iniciou Key, que foi detonada pelo público do programa após ser flagrada pelas câmeras fazendo comentários preconceituosos sobre a religião de Fred ao lado de Gustavo e Cristian.

Durante a Casa do Reencontro, Key e Fred tiveram um embate marcante após o médico expor que iria processá-la por racismo religioso. Na ocasião, a musa do Onlyfans não aceitou ter sido confrontada na frente de todos, gerando conflitos com outros brothers.

"Eu não procurei ele aqui fora porque não tive tempo, pois fui confinada imediatamente para o BBB do México, então era impossível. Segundo, enxergo essa 'confusão' com ele como algo desnecessário, pois ele não me importa em nenhum minuto", disse.

Passado algumas semanas, Key acredita que uma conversa privada com Fred não iria resolver sua situação, já que todos haviam visto seu pedido de desculpas no Domingão com Huck: " Acho que ele faria o que fez do mesmo jeito , pois eu já tinha me desculpado nacionalmente em todas as entrevistas após minha eliminação do casa".

BALANÇO TOTAL DO BBB 23

Mesmo com as brigas e polêmicas, Key avalia que sua passagem pela casa do BBB 23 foi muito positiva para a sua carreira. A atleta disse que tem se sentido orgulhosa com tudo o que vem conquistando após o reality.

"Aceitar o convite foi, com toda certeza, muito bom para a minha carreira. Hoje sou conhecida em todo país, que era algo que eu almejava demais. Sei que não entrei lá e fui esquecida, tô muito orgulhosa da minha trajetória", declarou.

Key ainda celebrou ter participado da popular dinâmica de intercâmbio do programa, a qual foi enviada para a versão mexicana do Big Brother: "Foi um privilégio ter sido escolhida por Boninho. Amei todas as experiências e com certeza minha vida mudou".