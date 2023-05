Campeã do BBB 23, Amanda revela destino do prêmio e abre relação com Cara de Sapato

Em entrevista à CARAS Brasil, Amanda Meirelles também contou sobre os planos um mês após vencer o reality

Nesta quinta-feira, 25, a médica Amanda Meirelles (32) completa um mês como campeã do Big Brother Brasil 23. Apesar do tempo, a ex-sister diz ainda estar se adaptando à rotina e tomando algumas decisões, e conta, em entrevista à CARAS Brasil, o que pretende fazer com o prêmio milionário do reality, além do futuro da relação com Antônio Cara de Sapato Jr. (33).

"Está sendo um mundo de muitas novidades e descobertas", começa Amanda , que acrescenta ainda estar se acostumando com a fama. "Estou estudando com muita calma investimentos para usar de maneira precisa o prêmio. Mas tenho algumas prioridades como [pagar] o meu FIES [Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior] e ajudar financeiramente meus pais."

Atualmente, a médica mora em Curitiba, capital do Paraná, mas diz estar cogitando a mudança para a cidade de São Paulo, a fim de ter mais praticidade com os trabalhos que possam surgir. Ela afirma que pretende continuar trabalhando com a medicina, mas adaptando a rotina à nova vida e usando sua visibilidade para conscientizar o público sobre saúde e bem-estar.

Amanda também tem recebido muitos comentários sobre seu relacionamento com Cara de Sapato, lutador de MMA que foi seu grande aliado durante o confinamento no BBB 23. O atleta está morando em Miami, nos Estados Unidos, mas a médica garante que eles continuam mantendo contato. "Somos grandes amigos. Não tem como falar da minha participação no programa sem citar o Sapato."

"Nos apoiamos lá dentro em diversos momentos e continuamos fazendo o mesmo aqui fora. É uma pessoa que vou levar para a vida, atualmente ele está em Miami, porém nós falamos com frequência sobre projetos e a vida", completa ela. Muitos fãs dos dois, autointitulados como Docshoes, torcem por uma aproximação romântica entre eles.

A médica diz que, mesmo após um mês como vencedora do programa, ainda pensa no momento em que o apresentador Tadeu Schmidt (48) a anunciou como a campeã da edição. Amanda afirma que a emoção foi quase a mesma ao descobrir que participaria do reality. "É uma sensação indescritível de realização, aprendizado e principalmente de dever cumprido. Me permiti viver tudo o que sentia."

