Ex-BBBs Amanda e Cara de Sapato fazem tatuagem juntos

Na festa de Fred Bruno, Amanda Meirelles e Cara de Sapato eternizam a amizade do BBB 23 na pele com uma tatuagem especial

Os ex-BBBs Amanda Meirelles e Cara de Sapato surpreenderam os fãs ao eternizaram a amizade que eles construíram no Big Brother Brasil 23 com uma tatuagem. Durante a festa de aniversário do ex-BBB Fred Bruno, os dois fizeram uma tattoo especial.

Os dois tatuaram o emoji de uma corda no braço. O desenho representa o símbolo que os fãs criaram para eles quando inventaram o apelido Docshoes.

Amanda e Cara de Sapato tiveram uma relação próxima durante o confinamento do BBB 23, mas foram separados quando o rapaz foi expulso do reality show por causa da acusação de importunação sexual. Os fãs torciam para que eles formassem um casal e ficassem juntos. Depois do fim do programa, os dois já foram vistos próximos, mas não engataram um romance.

Vale lembrar que, ao sair vencedora do BBB 23, Amanda comentou sobre a possibilidade de viver algum romance com o lutador. "Eu acho que nós fomos fundamentais um para o outro. Foi um relacionamento de total comprometimento com o que cada um sentia e vivia lá dentro. Foi amizade, sim; a gente não sabe como vai ser daqui para frente, porque a gente não consegue prever, né? Mas foi muito genuíno, foi muito de coração. A gente se olhava num lugar de muito respeito, cuidado, amor e preocupação um com o outro. Foi algo muito incrível. Eu sou eternamente grata. Ontem eu o vi, vi a família dele e só tenho amor pelo Sapato. É uma amizade, mas a gente nunca sabe como vai ser o futuro porque a vida é sempre uma caixinha de surpresas. A gente se encontrou numa conexão muito pura, a gente se via de forma muito genuína", disse ela.

Amanda Meirelles surge com vestido branco estiloso

Para a festa de Fred Bruno, Amanda Meirelles surgiu com um vestido estiloso. Ela escolheu um look todo branco e curto, com direito a decote ombro a ombro.