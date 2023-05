Amigos próximos revelam detalhes do romance entre Cara de Sapato e Amanda

Bastante próximos após o fim do BBB 23, Amanda e Cara de Sapato têm torcida por romance

Desde o fim da 23ª temporada do Big Brother Brasil, fãs da campeã Amanda Meirelles e do lutador de MMA Antônio Cara de Sapato Jr. vêm torcendo por um romance entre os dois. Agora, com a volta do atleta para os Estados Unidos, amigos próximos aos dois revelaram detalhes do romance tão esperado por muitos internautas.

Segundo informações do portal Extra, os amigos próximos de Amanda e Cara de Sapato já saberiam que os dois estão ficando . O suposto casal não gostaria de tornar o romance público por enquanto, por isso estariam fazendo tudo longe das redes sociais deixando apenas os mais próximos saberem das decisões.

Após o fim do BBB, os ex-brothers foram vistos algumas vezes juntos. Recentemente, eles estiveram no festival Luan City em São Paulo e prestigiaram o show do cantor Luan Santana. Depois, os dois foram para uma casa noturna onde puderam assistir uma apresentação de João Gomes, sendo recepcionados no camariam.

Eles também foram vistos na festa de aniversário de Fred Bruno, ex-colega de confinamento do programa. Na ocasião, eles tatuaram um emoji de uma corda na região do braço. O desenho representa o símbolo escolhido pelos Docshoes, apelido dado aos fãs que torcem pela união romântica dos dois.

Leia também:Cara de Sapato e Amanda estão namorando? Entenda relação dos ex-BBBs

Os dois ainda teriam firmado um acordo de exclusividade, combinando de não ficar com ninguém durante o período que o lutador estiver nos Estados Unidos. Durante o confinamento no programa, Cara de Sapato já afirmou que teve alguns relacionamentos à distância.

RELEMBRE A TRAJETÓRIA DE CARA DE SAPATO E AMANDA NO BBB 23

A médica Amanda teve uma trajetória de sucesso dentro da casa mais vigiada do Brasil. Consagrada a campeã da 23ª edição do programa, ela levou o prêmio que já ultrapassava os R$ 2,8 milhões e conquistou uma legião de fãs. Na final, a integrante do grupo Pipoca venceu as companheiras do quarto deserto Bruna Griphao e Aline Wirley.

Apesar da torcida que a consagrou campeã, Amanda foi considerada "planta", apelido designado para os jogadores que não tem tanto destaque, por grande parte dos participantes da edição. Ao vencer a 23ª temporada do BBB, a médica relembrou o apelido e ironizou na celebração. "Planta ganha o programa?", disse.

A história foi bem diferente para Cara de Sapato. O atleta foi expulso da edição ao lado de MC Guimê após ser acusado de cometer importunação sexual contra a convidada do programa Dania Mendez, participante do reality La Casa de Los Famosos, edição mexicana do BBB, que promoveu um intercâmbio na última temporada.

Além do destaque proporcionado pela grande amizade com Amanda, Sapato foi um jogador bastante querido pelo público antes da expulsão. Ele foi Líder no início da temporada e, na época, sua festa tema MMA foi um sucesso e animou bastante os participantes.

Com uma postura mais amigável e sempre fugia de conflitos, bebendo pouco nas festas e indo dormir cedo. Porém, teve sua trajetória marcada ao não superar uma desavença com Fred Nicácio e pedir repetidas vezes para conversar com o influenciador, mesmo após levar alguns "não" como resposta. Em um de seus discursos, Tadeu Schmidt chegou a mandar uma indireta para o atleta.