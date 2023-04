Desempregado após o BBB 23, Ricardo Alface revela nova vocação: 'Descobri no programa'

Em entrevista à CARAS Brasil, Ricardo Alface também contou origem do apelido e avaliou sua trajetória no BBB 23

"Engraçado, comunicativo, que gosta de cuidar do visual e muito vaidoso". É assim que Ricardo Camargo (31), mais conhecido como Ricardo Alface, define sua personalidade, a qual foi exposta durante quase três meses na casa do BBB 23. Um dos grandes nomes da edição, o biomédico afirma estar desempregado, mas pronto para explorar um novo talento que descobriu no programa.

Em entrevista à CARAS Brasil, o sergipano explicou que pretende trabalhar mais sua imagem após o fim do BBB 23. Agora, ele que deixou a casa no top 5 da competição, pretende estudar a área da comunicação para profissionalizar sua imagem, interação com o público e com as câmeras na hora de fazer entrevistas.

"Descobri isso no programa", relembra ele, sobre as entrevistas que fazia com os brothers e sisters do reality. "Quero ser um expert na área, não só de frente pra câmera, mas tudo o que acontece por trás dela. [Agora], estou procurando uma moradia, quem sabe em São Paulo ou Rio de Janeiro, que são as metrópoles da publicidade e dos trabalhos."

Além disso, ele também afirma estar deixando o tempo cuidar do futuro de seu relacionamento com Sarah Aline (25). Os dois se envolveram romanticamente no BBB 23 e tem chamado a atenção de fãs ao surgirem juntos. Segundo o biomédico, a relação está fluindo e ambos estão respeitando suas agendas de compromissos, tentando se alinhar.

Leia também: Sarah Aline abre o jogo sobre relacionamento com Alface após o BBB 23

Alface ainda afirma que está aproveitando o momento de fama, recebendo muito carinho dos fãs e aceitando os memes como um presente de sua participação. Ele, que foi um dos favoritos a ganhar o prêmio, diz que reconhece os erros e atitudes que podem ter o feito deixar "o prêmio escapar entre os meus dedos".

"A pressão é muito grande, o estresse se acumula. Quando falamos, acabamos extrapolando. O pessoal queria muito que eu fizesse aliança com o pessoal do [quarto] Fundo do Mar, mas acho que a aliança das meninas [do quarto Deserto] foi um pouco mais forte. Elas trouxeram um enredo bem bonito", acrescenta ele, citando as finalistas Amanda (32), Aline Wirley (41) e Bruna Griphao (24).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ricardo Alface 🥬 (@rickcamargo)

COMO SURGIU O APELIDO DE ALFACE?

O ex-BBB explica que seu apelido apareceu ainda na adolêscencia, enquanto cursava o ensino médio em Sergipe, seu estado natal. O nome inusitado apareceu como uma forma de quebrar o gelo na hora do flerte, após observar alguns amigos fazendo piadas para conquistar outras pessoas.

"Na época tinha uma época do Dado Dolabella que falava: 'Vem ni mim que eu sou facim' e eu comecei a usar como uma cantada [risos]. Eu chegava nas pessoas e falava: 'Prazer, meu nome é Alface, mas pode me chamar de Facin'", relembrou durante a entrevista.

"Quebrava o gelo e a pessoa esquecia que eu era fraco de feição. O apelido pegou muito mesmo quando eu cheguei na faculdade, Alface foi meu apelido de calouro", completou ele, falando sobre o tempo em que cursava a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP.