Sarah Aline abre o jogo sobre relacionamento com Alface após o BBB 23: 'Já conversamos'

Em entrevista à CARAS Brasil, Sarah Aline ainda declarou torcida para Domitila e Alface no BBB

Eliminada no 15º paredão da 23ª edição do BBB, a psicóloga Sarah Aline (25) ainda precisa de alguns dias para absorver tudo o que aconteceu nos dias em que ficou confinada na casa mais vigiada do Brasil. Para além da recepção dos fãs e da vida após o reality, a ex-sister também afirma que "só o tempo irá dizer" os rumos de seu relacionamento amoroso com o brother Ricardo Alface (31).

"Sobre o Rick, Facinho e Ricardinho [risos], cara, estou seguindo o que já conversamos lá dentro da casa", afirma Sarah, em conversa exclusiva com a CARAS Brasil. Os dois começaram um affair já na reta final do BBB e, desde então, não deixaram de estar um do lado do outro no confinamento, apesar de não terem estratégias de jogo parecidas.

A psicóloga teve sua passagem pelo programa marcada pela sua oratória e raciocínio rápido em meio às discussões, e também por sua performance vencendo três Provas do Líder, duas Provas do Anjo e arrematando o Poder Curinga algumas vezes. Além disso, em seu discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt (48) também ressaltou as pautas que a ex-sister representava no BBB.

"Viver esses temas no maior reality do Brasil teve um impacto importantíssimo para minha trajetória e para a potencialização de falas tão silenciadas no nosso dia a dia real", diz. "Sei que o impacto possibilita a reconstrução de uma sociedade que tem como base o racismo estrutural nas relações. Fico feliz em ver na minha trajetória que mais uma vez pude transformar dor em esperança e correção."

Sarah ainda contou que, enquanto estava confinada no reality, tinha medo de não ser entendida por estar com as emoções à flor da pele e que ficou surpresa em receber muitos elogios sobre sua oratória e discurso, algo que, segundo ela, trabalhou muito para desenvolver antes de chegar na casa mais vigiada do Brasil.

A ex-sister ainda comenta que pretende levar as amizades com Marvvila (23) e Gabriel Santana (23) para muito além do programa, e que o contato com Cezar (35), Fred Nicácio (36) Domitila Barros (38) também deve ser duradouro. "Sem dúvidas Domitila e Ricardo têm meu coração e meu pódio! Quero muito ter os dois na final competindo o prêmio", acrescenta.

Apesar disso, ela conta que não sabe se terá contato com todos os confinados da edição, agora que deixou o BBB. "Só estou conseguindo ver muitas coisas que foram ditas sobre mim agora, então acho que algumas relações podem não ser estendidas para além do respeito da experiência, estou aberta como sempre estive, mas pensando sim em muitas coisas."

Para o futuro, a ex-sister afirma que pretende trabalhar com comunicação, para além de sua oratória, e que quer continuar trazendo mais acesso e oportunidades para diversas pessoas ao redor do Brasil. "Quero muito que outras pessoas parecidas comigo se vejam com possibilidade de ocupar os lugares que quiserem. [Vou] continuar contribuindo com a representatividade dos meus sonhos."

BBB 23 ENTRA NA RETA FINAL COM 16º PAREDÃO

O mais recente Paredão da 23ª edição do BBB foi formado no último domingo, 16, após a eliminação de Sarah Aline. Agora, estão na berlinda Amanda, Larissa e Domitila Barros. A votação tem gerado grande comoção na web, e uma grande estrela do reality global foi às redes sociais para declarar sua torcida.

Juliette Freire (33) usou o Twitter para falar que está torcendo por Domitila Barros neste Paredão. A grande campeã da 21ª edição do Big Brother Brasil afirmou que ficaria triste caso a miss Alemanha deixasse o programa, apesar de gostar de todos os competidores que estão confinados na casa na reta final.

Além dela, Gil do Vigor (31) revelou para os seguidores que está torcendo para a ativista social continuar no reality show. "Vigorentos e vigorosos! Respeito a decisão e torcida de vocês mas eu estive ao lado da Domitila desde o início e não irei soltar a mão dela. Eu gosto dela, do jogo dela, da naturalidade e a forma como ela se permite errar e acertar! Ela é de verdade", afirmou ele.