Ex-BBBs Sarah Aline e Ricardo Alface surgem aos beijos em show

Vida fora do reality

Ex-BBBs Sarah Aline e Ricardo Alface se reencontram em show e trocam carinhos após romance dentro do reality show

Os ex-BBBs Sarah Aline e Ricardo Alface fizeram a alegria dos fãs do reality show ao surgirem aos beijos na madrugada desta sexta-feira, 5. Os dois foram flagrados trocando carinhos enquanto acompanhavam um show da cantora e ex-BBB Marvvila.

Depois do romance dentro do programa de TV, Sarah e Alface mostraram que continuam vivendo o affair aqui fora e foram flagrados enquanto se divertiam juntos.

Vale lembrar que, quando deixaram a casa mais vigiada do Brasil, eles não deram certeza se o romance iria continuar depois do fim da atração. Os dois deixaram no ar a possibilidade de se conhecerem melhor.

Em entrevista ao Jornal Extra, ela contou que eles decidiram priorizar o trabalho neste momento da vida. "Agora, depois do programa, conseguimos conversar sobre nossa relação. A gente sabe do sentimento que a gente tem um pelo outro. Estamos bem com isso, tão bem que a gente quer respeitar o nosso momento de trabalho. Estamos muito focados, cada um em sua carreira pessoal e individualidade", disse ela.

No entanto, eles não descartam um envolvimento no futuro. "Vamos conversar quando tivermos um pouco mais de cabeça pra falar sobre o sentimento, mas é recíproco. Ao mesmo tempo, achamos que não é o momento e estamos nos respeitando neste lugar. Quero construir a minha carreira como Sarah, pensar muito nos meus próximos passos somente olhando para o trabalho e, depois, a gente se encontra", afirmou.

Veja as fotos de Ricardo Alface e Sarah Aline:

Fotos: Leo Franco/ Agnews