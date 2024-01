'Meu sonho não era ser famosa, era ser importante', diz Amanda, campeã do BBB 23

Amanda Meirelles, campeã da 23ª edição do BBB, conta à CARAS Brasil os desafios de sua temporada e seus planos para 2024

Um ano após sua participação no BBB, a médica Amanda Meirelles (32) assegura que o reality transformou sua vida. Campeã de sua edição, hoje ela usa a visibilidade que conquistou para falar sobre medicina e saúde, levando cuidado para mais pessoas do que possa imaginar.

"Meu sonho não era ser famosa, era ser uma pessoa importante na vida dos outros", conta, em entrevista à CARAS Brasil. Para realizar o sonho impulsionado pelo BBB , ela conta que irá continuar aperfeiçoando sua comunicação no Instagram, e que pretende expandir para outras mídias.

Além disso, no ano de 2024 a médica também conta que irá lançar uma linha própria de produtos. Apesar de não revelar quais serão os lançamentos, ela diz que está animada para o público conhecer a sua faceta empreendedora.

Leia também: Apesar de envolvente, primeira semana do BBB 24 tem dinâmicas e pessoas demais

Para além do lado profissional, Amanda assegura que o BBB abriu portas para sua família e também mudou sua relação consigo mesma. "Me fez olhar para mim com mais carinho, cuidado e sentir a potência que eu também sou. Tem momentos difíceis, mas vamos aprendendo a lidar diariamente."

Amanda diz que o mais importante para encarar o confinamento é ter autoconhecimento, caso contrário, é fácil se perder dos próprios valores e princípios —tanto dentro da casa mais vigiada do Brasil, quanto fora do programa.

A campeã do BBB 23 também recorda que seu maior desafio na casa, além de ter resistido por 17 horas na última prova, foi mostrar sua postura no jogo. "Gentileza não é sinal de fraqueza, nem sempre a gente ganha coisas no grito. Ter estabilidade emocional também é uma forma de jogar."

Ela ainda afirma que participaria novamente do programa, se tivesse a oportunidade. Apesar de não ter vontade de fazer isso em breve, ela diz que a experiência ressignificou muitos aspectos de sua vida, e que sente saudades do programa.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE AMANDA MEIRELLES, CAMPEÃ DO BBB 23: