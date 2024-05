MC Binn irá iniciar tratamento contra ansiedade que se agravou no BBB 24

Após passagem pelo BBB 24, MC Binn anunciou que irá iniciar o tratamento contra a ansiedade e outras questões que se intensificaram com o reality

Nesta segunda-feira, 27, MC Binn compartilhou com os seguidores que irá iniciar o tratamento contra ansiedade, que surgiu durante o período em que estava na casa mais vigiada do Brasil. O ex-BBB 24 também explicou que, além da ansiedade, irá tratar outros problemas que se agravaram após a participação no programa da TV Globo.

"Boa tarde família, vou começar um tratamento para alguns tic de ansiedade que surgiu durante o tempo que estava no BBB e outros que eu já tinha antes, mais se agravou por conta da ansiedade no período que estava na casa. Hoje estou de boa, porém preferir fazer o tratamento", escreveu ele em seu perfil oficial no X, antigo Twitter.

Nos comentários, os fãs demonstraram apoio ao funkeiro. "Se cuida muito e seja feliz", escreveu um seguidor. "Que maravilha. Vai dar certo", disse outro. "Melhor escolha, Binn, nessas horas a gente precisa se cuidar", pontuou um terceiro.

Boa tarde família, vou começar um tratamento pra alguns tic de ansiedade que surgiu durante o tempo que estava no bbb e outros que eu já tinha antes, mais se agravou por conta da ansiedade no período que estava na casa. hoje estou de boa porém preferir fazer o tratamento — MC BINN (@mcbinladen) May 27, 2024

MC Binn se emociona ao celebrar conquista de novo carro

Ex-participante do BBB 24, MC Binn usou as redes sociais para dividir com os fãs sua mais nova conquista. Em seu Instagram oficial, o cantor revelou que comprou um carrão belíssimo.

No vídeo publicado por MC Binn, é possível perceber a presença de sua mãe, Mariza Ventura, e alguns amigos que vibraram junto com ele ao ver o veículo. Visivelmente emocionado, o artista abraçou a mãe e recebeu os parabéns.

"A nave do pai chegou", escreveu o ex-BBB na legenda da postagem. Em seus stories, Binn mostrou alguns detalhes do veículo novo e publicou uma foto de Dona Mariza ao lado do carro. "Faço questão dela sempre participar e estar junto das minhas conquistas. Te amo mãe", declarou ele.

O automóvel de MC Binn é um Evoque branco, da marca Land Rover. Em sites de vendas online, o veículo pode ser encontrado por valores que vão de R$ 130 mil até mais de R$ 180 mil.

Diversos amigos, fãs e ex-colegas de reality show também celebraram a novidade nos comentários e parabenizaram o cantor por sua grande conquista. "Parabéns meu amigo, Deus te abençoe", escreveu a ex-BBB Leidy Elin. "Você é merecedor", disse um internauta. "Você merece Binn, isso é só o começo", falou mais um.

Dona Mariza Ventura também fez questão de deixar um comentário emocionante na publicação de Binn: "Meu filho, você merece. Foram tantas noites de lágrimas. Você já plantou tanto na vida de tantas pessoas, meu filho. Já abençoou tantas vidas. Gratidão a todos que torcem pelo meu filho e pela minha família. Gratidão gratidão gratidão. A todos. Momentos que jamais serão esquecidos. Parabéns Biiiiiiiiii, mamãe te ama muito muito. Feliz meu filho por mais esta nossa conquista", declarou a mãe do artista.