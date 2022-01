Luana Piovani comemora Pedro Scooby fora do paredão: "Que susto"

Luana Piovani usou as redes sociais para agradecer Douglas Silva por ter salvo Scooby do paredão

CARAS Digital Publicado em 24/01/2022, às 14h34

Na madrugada desta segunda-feira, 24, a atriz Luana Piovani (45) resolveu comentar o BBB 22 nas redes sociais.

Em seu Instagram, Luana brincou sobre o ex, Pedro Scooby (33), ter escapado do primeiro paredão do programa e agradeceu Douglas Silva (33) por ter salvo o surfista.

A decisão do paredão ficou nas mãos de Douglas, o líder da casa, após um empate entre Jade Picon (20) Natália (22) e Pedro Scooby, ambos com 7 votos. O ator, resolveu salvar Scooby, e as sisters disputaram o bate e volta com Luciano.

Em seus stories, a atriz que já tinha revelado que não ia falar sobre o BBB, resolveu comentar sobre a formação do primeiro paredão: "Ai gente! quatro horas da manhã, tá pensando que é fácil acordar pra pegar a primeira luz do dia? [...] Mas vim aqui dizer, o que é isso? Ele foi salvo pelo líder! Ai meu Deus do céu!", disse Luana.

"Viva o Douglas, salvou! Isso não é notícia pra me fazer acordar quatro horas da manhã. Ô inferno, primeira semana! Que susto", continuou a atriz.

Luana Piovani comemora Pedro Scooby fora do paredão: