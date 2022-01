Paredão BBB22: Luciano, Naiara Azevedo e Natália foram os mais votados

O primeiro Paredão do BBB22 teve indicado pelo líder, contragolpe e empate na votação da casa

CARAS Digital Publicado em 24/01/2022, às 07h15

O primeiro Paredão do BBB22 foi formado neste domingo, 23, e deu o que falar na casa mais vigiada do Brasil.

Indicada pelo líder Douglas Silva (33), Naiara Azevedo (32) foi a primeira emparedada da noite após Rodrigo(36) descobrir que o anjo era autoimune.

Logo em seguida a cantora teve o direito de puxar alguém para a berlinda e o seu escolhido foi o brother Luciano Estevan (28).

Votação no confessionário do BBB22

No confessionário, cada participante tinha dois votos e os nomes mais citados foram: Jade Picon (21), Natália(22), Pedro Scooby (33).

O líder Douglas Silva precisou escolher dois nomes para ir ao Paredão, salvando Pedro Scooby, que inclusive estava no seu VIP.

Prova bate e volta fecha o paredão do BBB22

Na prova bate e volta, Luciano, Natália e Jade Picon tiveram que quebrar porquinhos. Quem achasse o premiado estava salvo.

A influenciadora do Camarote acabou levando a dinâmina de sorte e salvou-se do primeiro paredão do BBB22.