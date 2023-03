Larissa Santos revela planos profissionais para o pós-BBB: "Já trabalhava com isso"

Larissa Santos contou quais são seus planos profissionais e revelou para quem vai sua torcida no BBB

Larissa Santos (24) realizou o sonho de participar do Big Brother Brasil e viveu intensamente cada segundo de sua experiência no programa.

Fora do reality, ela fez um novo balanço de sua participação e revelou quais são seus próximos passos profissionais, já que além de professora de educação física, também se tornou uma pessoa pública.

"Acho que foi uma trajetória entre razão e emoção. Agi muito pela razão e, muitas vezes também, pela emoção. E é isso que eu sou. Eu fiz tudo de coração mesmo e não me arrependo das coisas que vivi. Acho que foi uma trajetória bonita e da qual me orgulho, agora, assistindo. É claro que tem vários fatores que a gente vai corrigindo mas, no geral, foi muito bom", disse em entrevista ao O Dia.

Com mais de dois milhões de seguidores no Instagram, a morena planeja faturar com o trabalho na internet e demonstra o desejo conciliar a vida de influencer com a de personal trainer.

"Eu já trabalhava também com a internet, gosto bastante. Pretendo também abrir alguma coisa para mim na minha área, mas usando as redes sociais, que sempre gostei. Como eu já fui taxada de tiktoker, de gostar de bater foto, é isso mesmo (risos). Eu gosto, sempre fiz e pretendo continuar e fazer jus a isso. Tenho o maior orgulho de ser taxada assim", destacou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Torcida pelo prêmio

Fora da disputa pelo prêmio milionário, Larissa conta quem gostaria de ver na final do reality. "Com tudo que eu estou sabendo, hoje eu montaria o pódio com Fred, Bruna e Amanda", diz ela, que opina sobre o grande vencedor desta edição. "Ai, isso é muito difícil Bruna e Fred, pode ser?", diverte-se.

A catarinense também fala sobre os amigos que pretende manter contato após o término do programa. "Do que eu senti lá dentro, são as pessoas que estavam comigo: Bruninha, Fred, Amandinha, Mamy [Aline Wirley], MC Guimê e Sapato (Antonio 'Cara de Sapato' Jr)".