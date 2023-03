BBB 23: Larissa fala da eliminação e admite influência de Fred em seu jogo: ''Pode ter sido meu erro''

Após saída do BBB 23, Larissa diz que sentiu que seria eliminada e reconhece que Fred Desimpedidos influenciou seu jogo

A nona eliminada do BBB 23, Larissa (24) participou do Bate-Papo BBB com Vivian Amorim e Patrícia Ramos logo após deixar a casa, na madrugada desta quarta-feira, 15.

A professora de Educação Física comentou sobre sua eliminação e reconheceu que Fred Desimpedidos (33) teve influência em seu jogo. Ela explicou que a convivência pode influenciar as decisões dos confinados no programa.

"Eu acho que eu saí no momento que eu estava mais tranquila. Eu estava com muito medo de ir para o paredão, mas, dessa vez, eu falei que não precisavam combinar voto [para me salvar]. Eu me joguei nas festas, fui líder, fui anjo. Eu estou muito orgulhosa. Eu fico me perguntando o que aconteceu, mas, no geral, estou muito orgulhosa", avaliou a ex-sister, eliminada em paredão contra Cezar Black, Domitila e Ricardo Alface.

"Eu estava sentindo que ia sair, eu acordei e fui para o pátio, chorei. Eu já imaginei que eu ia sair. As pessoas que estavam no paredão erraram, mas eu também errei. Eu não tinha tanto essa confiança [de que ia ficar]", falou ainda.

Vivian comentou sobre o romance dos dois e o suporte que ela deu para o influenciador após o Quarto Branco. Na sequência, a apresentadora falou sobre a ex-sister ter entrado na casa com outro pensamento sobre relacionamento e se ela acreditava que isso poderia atrapalhar.

"Casal não está fluindo. Eu pensei que poderia, em certos momentos, a gente agir mais pela emoção do que pela razão. Também não queria pegar a visão dele de jogo, queria ter a minha própria visão", disse ela. "Tu estar convivendo com uma pessoa direto com certeza vai influenciar em certos momentos, sim", continuou.

Vivian, então, questionou se ela manteve a própria visão de jogo. "Eu acho que pode influenciar. Como uma amizade muito próxima influencia, estar com uma pessoa o tempo inteiro influencia no que faz. Tanto que, no começo, ele começou a conversar, por exemplo, com a Domitila, e: ah, verdade, a Domitila até ele falou que ia levar ela pro VIP por influência minha. Falei: mas não é isso, não é assim. Então como eu já influenciei ele, provavelmente ele me influenciou em algumas coisas", explicou a professora de Educação Física.

Durante a entrevista, Larissa também ressaltou que a parceria com Fred a ajudou no reality. "Eu me aproximei do Fred desde o começo, antes de a gente ficar. A gente pensava parecido. Eu tenho ansiedade, talvez se eu não tivesse esse apoio emocional dele, teria piorado, foi algo que me fortaleceu no jogo", analisou.

No entanto, Larissa confessou que tomou as dores do jornalista no confinamento. "Talvez pode ter sido meu erro. Lá dentro a gente se apoia muito no emocional, às vezes deixa a emoção falar mais alto que a razão. O Fred acabou levando muito [essa questão dos ataques], e acabou que eu me posicionei muito [para defendê-lo], mas se fosse com a Bruna, seria a mesma coisa. Eu tomo muito as dores das pessoas que eu amo", explicou.

Confira:

BBB 23: MC Guimê fala que saída de Larissa foi junção de torcidas

Em uma conversa, MC Guimê tentou especular a causa da eliminação de Larissa. Segundo o cantor, um motivo seria a junção das torcidas dos outros três emparedados, Cezar Black, Domitila e Ricardo Alface, brothers que estão no Quarto Fundo do Mar. O palpite do marido de Lexa foi aceito pelos aliados, que concordaram com ele.

“Hoje eu acredito que a torcida dos 3 se juntaram pra votar nela. É um raciocínio que eu tive de trás, gente, isso interfere", especulou Guimê.

A ex-Rouge, a cantora Aline Wirley, então concordou com o aliado. “Faz sentido", disse a famosa, que após o Jogo da Discórdia até defendeu a atuação de Alface na dinâmica e se mostrou incomodada com alguns pontos das pessoas de seu grupo.