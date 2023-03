BBB 23: Larissa é eliminada no nono paredão

Larissa foi eliminada do BBB 23 em um paredão quádruplo e com 66,75% dos votos do público

Na noite desta terça-feira, 14, o público do BBB 23 decidiu eliminar Larissa. Ela saiu do reality show com 66,75% dos votos do público após enfrentar um paredão quádruplo contra Cezar Black, Domitila e Ricardo.

Chorando, Larissa se despediu dos amigos e disse: "Eu estava sentindo, gente".

Vale lembrar que Larissa foi parar no paredão por causa do voto da casa. Nesta semana, a dinâmica do Big Brother Brasil dividiu os brothers e sisters em dois grupos. Cada grupo votou no grupo rival e duas pessoas foram emparecadas, sendo Larissa e Marvvila. Porém, Marvvila conseguiu escapar do paredão na prova bate-volta.

Relembre como foi a formação do nono paredão do BBB 23

Domitila já estava no paredão desde quinta-feira por ter perdido a dinâmica do Quarto Branco. No domingo, os Anjos Larissa e Cezar Black deram a imunidade para Aline Wirley. Logo depois, o líder MC Guimê indicou Cezar Black. Então, Tadeu Schmidt deu início ao sorteio para definir os dois grupos de votação. Os participantes sortearam cores e números para definir em qual grupo e em qual ordem iriam dar seus votos. O Grupo Azul foi formado por: Larissa, Fred, Gabriel Santana, Cara de Sapato, Bruna Griphao e Ricardo. E o Grupo Laranja foi formado por: Marvvila, Sarah, Amanda, Aline, Domitila e Cezar. Cada grupo teve que votar em pessoas que estavam no outro quarto.

Assim, as duas mais votadas pela casa foram Larissa e Marvvila. Na sequência, Tadeu Schmidt revelou qual é o Poder Curinga da semana, que foi comprado por Aline Wirley. Ela teve que decidir qual dos mais votados pela casa teria o poder do contragolpe. Assim, ela escolheu Larissa, que puxou Ricardo para o paredão. Por fim, Larissa, Marvvila e Ricardo fizeram a prova bate-volta, que é de sorte, e Marvvila conseguiu escapar da berlinda.