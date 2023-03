BBB 23: Aline Wirley arremata Poder Curinga e promete caos no paredão

Aline Wirley dá o maior lance no leilão do Poder Curinga. Entenda o que ela fará na formação do paredão do BBB 23!

Aline Wirley (41) garantiu o Poder Curinga! A vantagem é leiloada toda sexta-feira, mas excepcionalmente nesta semana, os lances de estalecas aconteceram na manhã deste sábado, 11, no confessionário do BBB 23. Com o benefício, a cantora pode causar confusão entre os confinados na formação do paredão.

A vantagem do Poder Curinga muda toda semana conforme a dinâmica do reality. Desta vez, Aline arrematou o ‘Poder do Contra’ e poderá determinar qual dos emparedados deve dar um contragolpe e puxar um rival para enfrentar a berlinda. A dinâmica deve mexer com a estratégia dos brothers da casa mais vigiada do Brasil.

Além disso, os emparedados serão definidos em grupos de seis pessoas divididos por sorteio. Os brothers só poderão votar em um confinado do grupo oposto, assim, Aline ficará dividida entre dois emparedados. Por enquanto, a sister ainda não sabe que este é o seu poder, e deve descobrir apenas na hora da berlinda, no domingo, 12, mas assim que recebeu a vantagem, ela comemorou a vitória.

Adivinha quem arrematou o poder curinga da semana? É ELA! pic.twitter.com/4BSaLGKWG2 — Aline Wirley 🐛 (@AlineWirley) March 11, 2023

Quem é o líder da semana?

Além da vantagem de Aline Wirley, a dinâmica da semana tem um novo todo poderoso! Depois de vencerem a prova em dupla, MC Guimê (30) e Ricardo (30) entraram em um embate para definir quem seria o novo líder da edição. Mas, eles conseguiram entrar em um acordo na noite da última sexta-feira, e o funkeiro ganhou a liderança.

Mesmo sem querer e visivelmente sofrendo, Ricardo aceitou que Guimê se tornasse o líder da semana e não ficou de mãos vazias, já que recebeu o outro prêmio de R$ 20 mil, para gastar quando deixar a casa mais vigiada do Brasil. Enquanto isso, o funkeiro definiu o VIP com Ricardo, Cara de Sapato (32) e Aline. Ele até tentou incluir um dos afetos do biomédico no grupo, mas levou uma bronca do apresentador do programa.