BBB 23: Mc Guimê fala que saída de Larissa foi junção de torcidas: ''Se juntaram para votar''

Após saída de Larissa, Mc Guimê fala que sister foi eliminada por ir ao paredão com três pessoas do grupo adversário

A saída de Larissa do BBB 23 nesta terça-feira, 14, está sendo digerida pelos participantes, principalmente pelos aliados da professora de Educação Física do Quarto Deserto. Em uma conversa, Mc Guimê tentou especular a causa da eliminação da moça.

Segundo o cantor, um motivo seria a junção das torcidas dos outros três emparedados, Cezar Black, Domitila e Ricardo Alface, brothers que estão no Quarto Fundo do Mar. O palpite do marido de Lexa foi aceito pelos aliados, que concordaram com ele.

“Hoje eu acredito que a torcida dos 3 se juntaram pra votar nela. É um raciocínio que eu tive de trás, gente, isso interfere", especulou Guimê.

A ex-Rouge, a cantora Aline Wirley, então concordou com o aliado. “Faz sentido", disse a famosa, que após o Jogo da Discórdia até defendeu a atuação de Alface na dinâmica e se mostrou incomodada com alguns pontos das pessoas de seu grupo.

O líder da semana então tentou ver sinais de que está pensando certo. “Pelo menos até no discurso dele, ele valorizou ela. Já teve um destaque, já foi craque", falou sobre o discurso de Tadeu Schmidt durante a eliminação.

Mc Guimê comentou que não achava que Ricardo Alface deixaria a casa por movimentar o jogo. Com o apontamento do brother, Aline se mostrou preocupada. "Então eu vou bater no paredão e vou sair porque eu não movimento. F*deu!”, falou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

Juliette simpatiza com Alface mesmo após crítica do brother sobre ela

O resultado do Paredão do BBB 23 desta terça-feira, 14, está dando o que falar nas redes sociais. Inclusive, a campeã do BBB 21, Juliette Freire, comentou sobre a estadia de Ricardo Alface na casa.

Para quem não sabe, em uma conversa o biomédico chamou a cantora de chata e na ocasião os fãs, seus cactos, prometeram se unir quando ele fosse ao paredão para tirá-lo. Contudo, não foi isso o que aconteceu, porque o jogo mudou e o público preferiu a saída de Larissa, do Quarto Deserto.

Assim como grande maioria dos telespectadores, Juliette gostou da permanência de Alface no reality e comentou o resultado em seu Twitter. "Eu sabia que era amor kkk… Você é chato, mas é gente boa. Acontece", admitiu a artista.

Os internautas aprovaram a amizade dos nordestinos. "Cactos com Alface é real?", perguntaram. "Todo mundo é Alface até a Ju", escreveram outros