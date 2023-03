BBB23: Aline Wirley fala sobre Jogo da Discórdia e diz que seus aliados se posicionaram mal

Aline conta para Sarah Aline que ficou confusa e preocupada com alguns comportamentos de seus aliados

Aline Wirley (41) e Sarah Aline conversavam na área externa do BBB 23 sobre o Jogo da Discórdia de ontem, em que os brothers tinham que trocar acusações e, com um balde, jogar líquido nos adversários.

Depois de ouvir Sarah falar, Aline dá sua opinião sobre a dinâmica. "Saí com muitas dúvidas, não só com relação ao Facinho, mas com tudo. O Facinho é desrespeitoso, ele fala alto... mas ontem, eu até falei para ele (...) que ele estava ali... mais consciente".

"Eu senti um jogo de verdades absolutas, em que eu falo: ‘Meu Deus, as pessoas têm tanta certeza de tudo’. Acho isso tão delicado, tão confuso", diz a cantora.

Em seguida, a artista faz um paralelo com outros jogadores da casa. "Tenho uma relação com a Bruna de muito carinho, de muito afeto... Mas, acho que a Bruna se posiciona mal também quando ela está em situação de estresse. O Fred também... Então, se for medir... como telespectadora... Eu não posso somente julgar o Facinho".

Aline e Amanda detonam sister

A sister Amanda e a cantora Aline Wiley protagonizaram uma conversa bem sincera na tarde desta terça-feira (14) no BBB23. As duas fizeram críticas certeiras contra Bruna Griphão (24).

Quem começou foi a médica, que disse que fica sempre pra escanteio quando o assunto são os rumos do jogo. Ela não gosta de ser desconsiderada para as decisões.

"Ela nem fala comigo de jogo. Ela sabe que, se falar pra mim, eu vou questionar ela. Eu vou contar ela, vou falar que não concordo. E eu vejo que, às vezes, ela precisa de uma aprovação .E eu, se eu não vejo sentido no que ela fala, não vou concordar. Se eu ver que ela tá errada, eu vou falar que ela tá errada. Por isso eu vejo que ela segura um pouco de falar as coisas pra mim", disse.