BBB23: Acordaram! Aline e Amanda detonam sister: "Completamente equivocada"

Aline e Amanda detonam sister ao perceberem comportamento que o público já sacou

A sister Amanda e a cantora Aline Wiley protagonizaram uma conversa bem sincera na tarde desta terça-feira (14) no BBB23. As duas fizeram críticas certeiras contra Bruna Griphão.

Quem começou foi a médica, que disse que fica sempre pra escanteio quando o assunto são os rumos do jogo. Ela não gosta de ser desconsiderada para as decisões.

"Ela nem fala comigo de jogo. Ela sabe que, se falar pra mim, eu vou questionar ela. Eu vou contar ela, vou falar que não concordo. E eu vejo que, às vezes, ela precisa de uma aprovação. E eu, se eu não vejo sentido no que ela fala, não vou concordar. Se eu ver que ela tá errada, eu vou falar que ela tá errada. Por isso eu vejo que ela segura um pouco de falar as coisas pra mim", disse.

Aline concordou e foi além: para ela, Bruna é tão agressiva quanto Alface . "A gente tem opiniões diferentes, jeitos diferentes de agir. Ontem, no Jogo da Discórdia, achei que ela foi completamente equivocada. Se defendendo, mas sempre num lugar atacando. Por isso que eu falei pra você em relação ao Facinho (Ricardo): se a gente julgar ele nesse lugar, a gente vai ter que colocar todo mundo que a gente vê nesse mesmo lugar. Pelo menos, pra mim, é o que tem ressoado, o que tem batido no meu coração", disse ele

Amanda concordou. "Quando ela fala da briga dela e do Facinho, eu falei pra ela que ela se passou. Ela se exaltou primeiro, ela que iniciou a briga. Tem briga que ela realmente que começou", disse.

Aline falando q tem q julgar todos por igual, Amanda dizendo q realmente varias brigas a Bruna que começou e que ela ve eles dois estão iguais pic.twitter.com/ZEuhxQ2rbf — 𝓃𝒶𝓉𝒶𝓁𝒾𝒶 🦥 (@_natolea) March 14, 2023

Larissa fala sobre adversários serem eliminados: ''Qualquer um que sair vai ser bom''

Após a formação do paredão deste domingo, 13, Larissa, emparedada pela votação da casa, comentou com seus aliados no Quarto Deserto que enxerga vários motivos para seus adversários na berlinda, Cezar Black, Domitila e Ricardo Alface serem eliminados.

"Eu tenho motivo para os três saírem. Os três comigo. Domitila falou aquilo lá sobre mim que é nada a ver. Achei muito sem noção. O Alface tá com uma briga, formou com a casa inteira para votar em mim. E o Black, na minha cabeça era um combinado de não se votar essa semana. E também tinha consideração por termos ganhado a Prova juntos. E combinamos isso. Na minha cabeça estava em pé ainda", comentou a sister.

Em seguida, Larissa falou que qualquer um deles que for eliminado seria bom para eles. "Qualquer um dos três que sair vai ser bom. Mas vai saber se a errada não sou eu? Eu não tenho nem noção de quem vai sair", disse ela para Fred Desimpedidos e outros brothers.