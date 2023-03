Juliette simpatiza com Alface mesmo após crítica do brother sobre ela: ''Era amor''

Após resultado do Paredão do BBB 23, Juliette comentou permanência de Alface, brother que a chamou de chata em conversa

O resultado do Paredão do BBB 23 desta terça-feira, 14, está dando o que falar nas redes sociais. Inclusive, a campeã do BBB 21, Juliette Freire, comentou sobre a estadia de Ricardo Alface na casa.

Para quem não sabe, em uma conversa o biomédico chamou a cantora de chata e na ocasião os fãs, seus cactos, prometeram se unir quando ele fosse ao paredão para tirá-lo. Contudo, não foi isso o que aconteceu, porque o jogo mudou e o público preferiu a saída de Larissa, do Quarto Deserto.

Assim como grande maioria dos telespectadores, Juliette gostou da permanência de Alface no reality e comentou o resultado em seu Twitter. "Eu sabia que era amor kkk… Você é chato, mas é gente boa. Acontece", admitiu a artista.

Os internautas aprovaram a amizade dos nordestinos. "Cactos com Alface é real?", perguntaram. "Todo mundo é Alface até a Ju", escreveram outros.

Veja:

Eu sabia que era amor kkk…

Você é chato, mas é gente boa. Acontece 💚 — Juliette (@juliette) March 15, 2023

Juliette debocha após Ricardo falar mal dela no BBB 23

A campeã do BBB 21, Juliette, parece notou um comentário de Ricardo sobre ela. Isso porque ele a comparou com Domitila.

Após a repercussão da fala do brother, a cantora foi ao Twitter e escreveu: "Bom dia! [O] Povo não deixa nem a pessoa dormir". A rebatida teve apoio dos cactos, como são chamados os fãs dela por conta do emoji usado em seu perfil durante a edição.

Durante uma conversa no Quarto Deserto, Ricardo afirmou que colocar Domitila no paredão várias vezes soaria como perseguição e geralmente pessoas que se tornam alvos na casa acabam ganhando a graça do público. Ele citou a campeã da vigésima primeira edição, Juliette."A Juliette tinha atitudes muito chatas. Ela era muito chata", comentou.

A atriz, Bruna Griphao, discordou de alface. "Mas ninguém bota a Domi porque ela é chata, a gente bota ela porque ela é incoerente, porque foi falsa com a Sarah", argumentou.

Ricardo continuou falando que Juliette também errou e não foi perfeita, mas para Griphao a protagonista não teve atitudes graves como as de Domitila.