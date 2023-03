BBB23: Larissa analisa amizade conturbada com Bruna após eliminação

Personal trainer Larissa Santos relembra brigas e desavenças com Bruna Griphao e fala sobre amizade fora do BBB 23

Nesta quarta-feira, 15, a última eliminada do Big Brother Brasil 23, a personal trainer Larissa Santos, decidiu analisar a amizade turbulenta que teve com a atriz Bruna Griphao dentro da casa mais vigiada do país. As sisters começaram o programa como uma dupla, formada através das correntes, continuaram amigas mas tiveram diversos desentendimentos durante o programa.

“A Bruna é doideira! Tanto que eu falei que se a gente não entrasse junto, não ia ser amiga”, começou a explicar a professora de educação física. “No começo a gente brigava para caramba porque eu tinha um sentimento de proteção. Via ela fazendo coisas erradas e queria ajudar, e pensava: 'O povo deve estar me achando a amiga chata' . Mas era mesmo pela proteção”, continuou.

Ela ainda lembrou que foi defender Bruna contra Key: “E ao mesmo tempo que a gente batia de frente por coisas de convivência mesmo, eu sempre senti que era coisa de uma amizade muito sincera. Sabe aquela amiga que fala e briga mesmo? Mas, no fundo, a gente estava ali para se defender. Eu não deixava ninguém falar dela”, explicou. “Enfim, entre altos e baixos, era uma amizade verdadeira. Tenho certeza de que ela também gosta muito de mim e de que vamos levar essa amizade para a vida”, completou a eliminada da semana.

ELA CHEGOU!

A mexicana Dania Mendez já está na casa do BBB 23, da Globo. Ela é a participante do reality show La Casa de Los Famosos que foi escolhida para participar do Big Brother Brasil por alguns dias. A chegada dela na atração aconteceu na tarde desta quarta-feira, 15, após o toque do Big Fone.

Enquanto os brothers e sisters do BBB 23 estavam reunidos no jardim, o Big Fone tocou e foi atendido por Cezar Black. A voz misteriosa do Big Boss falou em espanhol com um recado de que todos os participantes deveriam ir para a porta de saída do programa porque uma surpresa iria chegar. Inicialmente, Black achou que era um trote. Porém, rapidamente a porta se abriu e Dania chegou.