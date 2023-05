Key Alves revela que já ficou com José Loreto e outros famosos: ''Peguei''

Sem esconder, Key Alves revela lista de famosos que já 'pegou'; veja

A ex-BBB Key Alves fez novas relações sobre sua vida amorosa agitada. Após falar vários nomes de famosos que já ficou, durante sua participação no BBB 23, a jogadora de vôlei apontou outras pessoas que já "pegou" ao marcar presença no Podcats.

No bate-papo com Camila Loures e Lucas Guimarães, a influenciadora comentou os conhecidos que ficou e até quem deseja se relacionar um dia.

"Maluma é meu sonho de consumo”, falou ela sobre o cantor colombiano. “Xamã já peguei. Leo Picon já peguei. João Gomes já peguei. L7nnon, passo, é meu amigo só. Arthur Aguiar, pego. Rodrigo Mussi, já peguei. Gustavo Mioto, já peguei. Rezende, já peguei”, listou os nomes de cantores, influenciadores e ex-BBBs.

O ator Cauã Reymond também citou mostrando interesse: “Pego com certeza! Rezando para cruzar com ele”. Key Alves ainda revelou já ter 'ficado' com José Loreto, um dos protagonistas da novela das sete, Vai na Fé. “Já peguei”, contou ela.

Lucas Guimarães citou novamente Arthur Aguiar e perguntou se o campeão do BBB 22 é um homem que lhe atrai. A influenciadora falou sobre um encontro recente com o ator: "Um pouquinho. Com todo respeito, ele é bonito sim. Conversamos muito sobre Big Brother".

Veja a participação de Key Alves no Podcats:

Key Alves faz tatuagem em homenagem ao México e internautas reprovam

Key Alves compartilhou, nesta segunda-feira, 08, algumas tatuagens que fez em seu Instagram. Entre elas, o coração nas cores da bandeira do México, que segundo a ex-BBB foi uma homenagem ao país, onde ficou confinada no La Casa de Los Famosos, porem a tatuagem chamou a atenção dos internautas pela falta do brasão nacional mexicano.

Key foi escolhida para representar o Brasil no intercâmbio de participantes do La Casa de Los Famosos e do Big Brother Brasil.

Na legenda do post em suas redes sociais, além do coração Key também deu significado para as outras três tatuagens feitas por ela: "Eu decidi fazer uma homenagem, tatuando 'Posturada e Calma', meu bordão do BBB", começou ela. "Fizemos a chave, meu emoji, em homenagem aos meus fãs. Tatuamos também o coração com a bandeira do México."

A ausência do brasão na pequena tatuagem fez com que os internautas comentassem o assunto na postagem da atleta, pontuando que Key teria feito a bandeira da Itália sem querer: "Bandeira errada, hein?", comentou uma seguidora. "Você tatuou a bandeira da Itália e não do México", pontuou o outro.

Seus fãs se sentiram homenageados com a tatuagem e encheram a atleta de amor nos comentários: "Estamos eternizados na pele da Key. Seus chaveirinhos!", comentou uma página de fãs da atleta. "Obrigada pela homenagem, meu amor. Nós, chaveirinhos, te amamos muito!", comentou uma seguidora.