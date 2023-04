José Loreto e Débora Nascimento comemoram juntos o aniversário de cinco anos da filha

Nas redes sociais, José Loreto e Débora Nascimento mostraram fotos do aniversário da filha, Bella

Bella, filha de José Loreto (38) e Débora Nascimento (37), completou cinco anos de vida nesta sexta-feira, 14, e os papais corujas fizeram questão de comemorar a data juntos.

Nas redes sociais, o ator encantou os seguidores ao postar uma sequência de fotos com a aniversariante. No primeiro clique, ele surge com a menina no colo, ao lado de dois bolinhos simples com o nome dela, além de alguns balões. Em outros registros, Loreto, Bella e Débora aparecem fazendo um passeio a cavalo.

Ao compartilhar as imagens com a herdeira, o ator se declarou. "5 anos atrás nasceu o maior amor do mundo. Meu maior orgulho, minha maior felicidade, a razão da minha vida. É uma benção ter você como filha. O papai é eternamente grato e te amará para além dessa vida!!", disse o artista na legenda.

Já Débora postou algumas fotos nos Stories do Instagram. A atriz postou o passeio a cavalo que as duas fizeram juntas, e também mostrou que elas curtiram um piquenique. "Picnic lovers. Bella's 5", escreveu a mamãe ao surgir em momento carinhoso com a aniversariante.

Vale lembrar que Loreto e Débora estão separados desde 2019.

Confira as publicações de José Loreto e Débora Nascimento no aniversário da filha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por José Loreto (@joseloreto)

Débora Nascimento com a filha - Reprodução/Instagram

Débora passeia com Bella - Reprodução/Instagram

Caça aos ovos com a filha

No último domingo, 9, José Loreto se vestiu de coelhinho para comemorar a Páscoa com a filha, Bella. Além de se fantasiar, o ator, que dá vida ao cantor Lui Lorenzo na novela da Globo 'Vai na Fé', divertiu as crianças da família ao organizar uma caça aos ovos.

Com um vídeo publicado em seu perfil do Instagram, o artista dividiu o momento fofo com seus mais de 4 milhões de seguidores. No registro, ele surge fantasiado com uma cabeça de coelho da páscoa e carrega uma sacola repleta de presentes. "Não basta ser pai, tem que ser coelhinho!!! Feliz Páscoa, bons renascimentos e avante no amor", desejou.

