Vestido de coelhinho, José Loreto faz caça aos ovos com a filha: “Não basta ser pai”

Ator José Loreto se veste de coelho para celebrar a Páscoa com a filha Bella, fruto do antigo relacionamento com a atriz Débora Nascimento

José Loreto (38) se vestiu de coelhinho neste domingo, 9, para comemorar a Páscoa com a filha Bella, de 4 anos, fruto do antigo relacionamento com a atriz Débora Nascimento (37). Além de se fantasiar, o ator, que dá vida ao cantor Lui Lorenzo na novela da Globo ‘Vai na Fé’, divertiu as crianças da família ao organizar uma caça aos ovos.

Com um vídeo publicado em seu perfil do Instagram, José dividiu o momento fofo com seus mais de 4 milhões de seguidores. No registro, o ator surge fantasiado com uma cabeça de coelho da páscoa e carrega uma sacola repleta de presentes. Em seguida, José pega a criançada no colo, incluindo a filha, e se derrete com a felicidade dos pequenos.

Para finalizar o momento mágico, as crianças iniciam uma caça aos ovos na sala e encontram diversos chocolates escondidos pela casa. Na legenda, José Loreto falou sobre a brincadeira especial com a filha: “Não basta ser pai, tem que ser coelhinho!!! Feliz Páscoa, bons renascimentos e avante no amor”, o ator desejou.

Nos comentários, os fãs de Loreto se divertiram com o momento: “Parabéns, você é o paizão”, exaltou uma admiradora do ator. “Que graça esse vídeo”, se derreteu mais uma. “Que lindo, adorei”, disse uma terceira. “Essas memórias afetivas que você cria na sua filhinha na infância é o que de melhor ela levará para vida”, pontuou mais uma.

