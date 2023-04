José Loreto mostra encontro com Sidney Magal e revela inspiração para 'Vai na Fé': ''Tive a bênção''

Ator José Loreto ganha 'bênção' do cantor Sidney Magal para interpretar Lui Lorenzo em 'Vai na Fé' e compartilha registros do encontro

O ator José Loreto (38) dividiu com seus seguidores nas redes sociais um encontro especial que teve com ninguém menos que Sidney Magal (72)!

Na terça-feira, 04, o artista compartilhou registros em que aparece tietando o cantor e falou das referências para viver o personagem Lui Lorenzo na novela das sete da Globo, Vai na Fé.

Loreto contou que já estava preparado para viver Magal nos cinemas, o que acabou não acontecendo por conta de outros compromissos de sua agenda.

"Lui Lorenzo tem um jeitão só dele, porque o Magal tem um jeitão só dele. Fiquei 2 anos me preparando para viver o Sidney Magal no cinema. Ia contar sua história de amor e de vida. Não fiz, porque não era pra ser, houve atrasos e a data de filmagem bateu com outro compromisso chamado Pantanal, mas Deus escreve certo por linhas tortas. Toda dedicação não foi em vão. Lui Lorenzo era pra ser meu. Um personagem mais que especial, que resgatou toda Magalidade que existia em mim", iniciou ele.

Na sequência, o famoso fez questão de agradecer a Magal pela inspiração. "Fazer um artista com tamanha referência é uma responsabilidade gigantesca, que tem me exigido muito. Mas eu tive a bênção do mestre, e isso me dá força e coragem para me jogar ainda mais. Obrigado, @sidneymagaloficial, por esse axé, pela generosidade de sempre e pelo artista que é. Vamos que temos muito para bailar e encantar!", declarou ele na legenda.

Confira José Loreto tietando Sidney Magal:

José Loreto manda mensagem para a ex-namorada, Rafa Kalimann

O ator José Loreto surpreendeu os fãs ao mandar uma mensagem no dia do aniversário da ex-namorada, a influencer e ex-BBB Rafa Kalimann, no domingo, 02. A morena completou 30 anos de vida e ele deixou a data passar em branco nas redes sociais.

Mesmo separados, Loreto fez questão de parabenizar Rafa. Nos Stories do Instagram, ele mostrou uma dela tomando um café e fez seus desejos de alegria. “Parabéns trintona que seu sorriso se alastre por onde você for luz na caminhada hoje e sempre. Felicidades”, disse ele.

Vale lembrar que José Loreto e Rafa Kalimann ficaram frente a frente após a separação durante uma gravação do programa Domingão com Huck, da Globo. No palco, o ator falou de sua surpresa com o reencontro deles.“Desconcertante ver a Rafa aqui", confessou.

