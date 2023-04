José Loreto manda recado para a ex-namorada, Rafa Kalimann: 'Trintona'

José Loreto pega os fãs de surpresa ao mandar mensagem para a ex-namorada, Rafa Kalimann, no aniversário dela: 'Hoje e sempre'

O ator José Loreto surpreendeu os fãs ao mandar uma mensagem no dia do aniversário da ex-namorada, a influencer e ex-BBB Rafa Kalimann, neste domingo, 2. A morena completou 30 anos de vida e ele deixou a data passar em branco nas redes sociais.

Mesmo separados, Loreto fez questão de parabenizar Rafa. Nos Stories do Instagram, ele mostrou uma dela tomando um café e fez seus desejos de alegria.

“Parabéns trintona que seu sorriso se alastre por onde você for luz na caminhada hoje e sempre. Felicidades”, disse ele.

Vale lembrar que José Loreto e Rafa Kalimann ficaram frente a frente após a separação durante uma gravação do programa Domingão com Huck, da Globo. No palco, o ator falou de sua surpresa com o reencontro deles. “Desconcertante ver a Rafa aqui”, disse ele. Então, Luciano Huck quebrou o climão e comentou: “Eu gosto da televisão de verdade. Então as emoções afloram. Eu acho isso bonito. O carinho e o amor sempre vencem e prevalecem, nos relacionamentos e depois deles, na amizade, é isso aí”.

Assim, Loreto explicou mais sobre a sua reação. “É desconcertante porque vem várias memórias. A gente estava aqui [na bancada de jurados da Dança dos Famosos] quando a gente se conheceu. Ela me ajudou na preparação para o Lui Lorenzo, tem coisas que eu levo até hoje e ela me apresentou... é muito bom a gente poder se amar sem estar junto. Tenho admiração, respeito. Eu acho essa mulher uma potência”, afirmou.

Poucos dias depois, ela comentou sobre a reação dele no palco. “Para mim foi mais desconcertante ainda. Fiquei desconcertada, desconfortável. Estávamos em grupo e o foco era aquele ali. Não era o momento. Mas entendi o lado dele. Sei que tem carinho, amizade, afeito, e que ele queria colocar para fora, e escolheu aquele momento. Foi genuíno, mas me deixou desconfortável”, disse ela na coluna de Lucas Pasin no site UOL.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

José Loreto desmente boatos de traição

Em entrevista no site Contigo!, o ator José Loreto desmentiu os rumores de que teria traído as ex-namoradas."Não quero muito entrar em questões pessoais e estou entrando aqui porque 99% das coisas que saem da minha vida pessoal é mentiroso. Desde a traição com a Débora (Nascimento), eu falei uma vez e não voltei a falar mais. Escrevi lá, não teve isso, é história nossa. Aí, agora, com a Rafa (Kalimann), falaram que eu estava em Cambará, traindo com uma pessoa do hotel. Que absurdo! Eu estou gravando aqui no Rio de Janeiro. Desculpa, mas inventam histórias, inventam capítulos. Eu não sou esse cara, desculpa", declarou.