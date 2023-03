Rafa Kalimann abre o jogo sobre climão com José Loreto na TV: 'Desconfortável'

Rafa Kalimann fala pela primeira vez sobre reencontro com o ex-namorado, José Loreto, no programa Domingão com Huck: 'Não era o momento'

A influenciadora digital e ex-BBB Rafa Kalimann foi surpreendida com uma declaração inesperada do ex-namorado, o ator José Loreto, no palco do Domingão com Huck no último final de semana. Os dois ficaram frente a frente na atração quando ele foi jurado do quadro Dança dos Famosos e ela é uma das participantes da competição. Ao falar sobre o grupo dela, ele não se conteve e comentou sobre reencontrar a ex naquela situação.

Agora, Rafa opinou pela primeira vez sobre o climão no palco. “Para mim foi mais desconcertante ainda. Fiquei desconcertada, desconfortável. Estávamos em grupo e o foco era aquele ali. Não era o momento. Mas entendi o lado dele. Sei que tem carinho, amizade, afeito, e que ele queria colocar para fora, e escolheu aquele momento. Foi genuíno, mas me deixou desconfortável”, disse ela na coluna de Lucas Pasin no site UOL.

Por fim, a estrela desabafou sobre o destaque para a sua vida pessoal ao invés do seu trabalho. "Falam tanto e criam tanto sobre minha vida pessoal, isso machuca. Mas quero ser sempre verdadeira comigo. Quero conhecer pessoas, beijar na boca, começar e terminar namoro, e também ver que a minha vida pessoal não é algo maior que a profissional", afirmou ela.

Saiba o que José Loreto falou sobre Rafa Kalimann no Domingão com Huck

Durante o Domingão com Huck, José Loreto comentou sobre estar vendo a ex-namorada, Rafa Kalimann, bem na sua frente. “Desconcertante ver a Rafa aqui”, disse ele. Então, Luciano Huck quebrou o climão e comentou: “Eu gosto da televisão de verdade. Então as emoções afloram. Eu acho isso bonito. O carinho e o amor sempre vencem e prevalecem, nos relacionamentos e depois deles, na amizade, é isso aí”.

Assim, Loreto explicou mais sobre a sua reação. “É desconcertante porque vem várias memórias. A gente estava aqui [na bancada de jurados da Dança dos Famosos] quando a gente se conheceu. Ela me ajudou na preparação para o Lui Lorenzo, tem coisas que eu levo até hoje e ela me apresentou... é muito bom a gente poder se amar sem estar junto. Tenho admiração, respeito. Eu acho essa mulher uma potência”, afirmou.