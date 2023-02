Jade Picon exibe corpaço sarado em dia na praia com o irmão, Leo Picon

De biquíni fininho, Jade Picon aproveita manhã de sol com o irmão, Leo Picon, e deixa a barriga trincada à mostra

A influenciadora digital e ex-BBB Jade Picon aproveitou a manhã de sol no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 23, para renovar o bronzeado em uma praia. A estrela contou com a companhia do seu irmão, o influencador digital Leo Picon.

Juntos, eles tomaram um banho de mar e ainda se divertiram em uma partida de futevôlei na areia. Os dois foram flagrados pelos paparazzi durante o momento de diversão.

Nas fotos, Jade deixou à mostra o seu corpaço escultural ao aparecer apenas de biquíni fininho e estampado. Ela deixou à mostra sua barriga trincada e as curvas impecáveis ao usar o modelito fio-dental.

Atualmente, Jade Picon pode ser vista na novela Travessia, da Globo, na qual interpreta a jovem Chiara, que é a namorada de Ari (Chay Suede) e corre o risco de perder a herança para o amado.

Fotos: Fabricio Pioyani / AgNews

Ex-namorado de Jade Picon, João Guilherme fala sobre beijo técnico

Ao participar do podcast 'Match o Papo', João Guilherme falou sobre sua opinião sobre beijo técnico e se ele o pratica em suas cenas.“Primeiro beijo técnico que eu tive que dar foi na primeira temporada de ‘De Volta Aos 15’, que é um beijo mais delicado com a Luiza [personagem de Amanda Azevedo]. Só que qual que era? Eu namorava na época e a Luiza também. Então, a gente namorava e tals, mas beijo técnico é aquilo de não botar a língua e que, realmente, dependendo, não fica tão legal botar a língua às vezes”, conta.

Então, ele contou se o beijo técnico incomoda uma namorada. “Pô, mas pode saber que faz diferença. Pelo menos, pra minha ex-namorada [Jade Picon], faria e, se eu acho que tem a opção, eu prefiro, sim. Na série mais adulta que eu estou fazendo, eu beijei muito. Eu acho que [a Jade] ficaria incomodada, sim”, diz ele.