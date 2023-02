João Guilherme conta se beijo técnico incomodava ex-namorada Jade Picon

Ator João Guilherme abriu o jogo sobre ciúme da ex-namorada Jade Picon em algumas cenas

Ao participar do podcast 'Match o Papo', apresentado pela atriz Valentina Bandeira, João Guilherme falou sobre sua opinião sobre beijo técnico e se ele o pratica em suas cenas.

“Primeiro beijo técnico que eu tive que dar foi na primeira temporada de ‘De Volta Aos 15’, que é um beijo mais delicado com a Luiza [personagem de Amanda Azevedo]. Só que qual que era? Eu namorava na época e a Luiza também. Então, a gente namorava e tals, mas beijo técnico é aquilo de não botar a língua e que, realmente, dependendo, não fica tão legal botar a língua às vezes”, conta.

Ele afirmou que se está solteiro e se combina com a cena, não vê necessidade de dar o famoso beijo sem língua. “Se é um beijo mais delicado, por exemplo, a gente era [ator de uma série] teen ali, tudo bem, então sem a língua fica mais bonito, desenhado… Se eu não tivesse namorando e fosse uma cena de beijo [mais séria], f*da-se beijo técnico”.

Beijo técnico atrapalharia o namoro?

O filho de Leonardo foi questionado se para seu antigo relacionamento, o beijo, sem ser técnico, causaria ciúme. “Pô, mas pode saber que faz diferença. Pelo menos, pra minha ex-namorada [Jade Picon], faria e, se eu acho que tem a opção, eu prefiro, sim. Na série mais adulta que eu estou fazendo, eu beijei muito. Eu acho que [a Jade] ficaria incomodada, sim”, diz ele.

A apresentadora, no entanto, não concordou com a opinião da ex de João, agora atriz também.“Car*lho, se meu namorado fica incomodado com isso eu mando ele pra p*ta que pariu. Tanta coisa pra se incomodar, p*rra…”, reclamou.