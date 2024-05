Isabelle recebe dos fãs um ursinho de pelúcia com voz de Matteus: "Amei"

Os fãs de Isabelle e Matteus surpreenderam a cunhã-poranga ao presenteá-la com um urso que tem a voz do gaúcho: "Não acredito"

O romance entre Isabelle e Matteus tem encantado os internautas desde o BBB 24! Mesmo com o casal vivendo um relacionamento à distância, os fãs arranjaram uma forma de unir os dois. Na última quinta-feira, 16, eles presenteraram a manauara com um urso de pelúcia com a voz do namorado.

Nas redes sociais, a cunhã-poranga compartilhou com os seguidores que chegou em casa e foi surpreendida por um presente que recebeu de um fã-clube de Mabelle - união dos nomes do casal. Além de uma carta, a dançarina mostrou que recebeu um urso de pelúcia branco segurando uma rosa vermelha.

"Que saudade da minha pequena", diz a mensagem com a voz de Matteus, que foi gravada e colocada no ursinho.

"Não acredito! Meu Deus, que fofinho, e o nome que colocaram nele é Fofinho, veio até com certidão de nascimento. Não acredito nisso, inventam de tudo, mas amei. Que lindo", reagiu Isabelle, animada.

Que coisa mais linda! 🥹❤️ pic.twitter.com/Rw0xot3jBl — Portal Mabelle 🧭 (@portalmabelle) May 17, 2024

Relembre o pedido de namoro

Os ex-BBBs 24 Matteus e Isabelle oficializaram o relacionamento para o público no último dia 8. Os dois viveram um romance durante sua passagem pelo reality show da Globo, e decidiram estender seu relacionamento para fora do programa.

Na última terça-feira, 14, o gaúcho compartilhou um vídeo no TikTok e mostrou os detalhes do pedido de namoro. Para oficializar a união, Matteus presenteou Isabelle com um lindo buquê de rosas, além de um anel. O pedido foi feito através de uma cartinha, feita especialmente para a cunhã, mas que não teve seu conteúdo revelado ao público.

Nas redes sociais, os internautas se derreteram com o pedido e celebraram a união do casal. "Acho eles tão lindinhos", declarou um fã. "Que lindos! Tomara que deem certo, combinam demais", disse outro. "Ele é um príncipe mesmo", escreveu um terceiro.