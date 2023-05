Indireta? Arthur Aguiar manda recado após declaração de Maíra Cardi na internet

Arthur Aguiar aparece nas redes sociais para deixar recado para os fãs: 'Ficaram imaginando um monte de coisas'

O ator e cantor Arthur Aguiar (34) surpreendeu os seus fãs ao mandar um recado nas redes sociais na última quarta-feira, 3. A mensagem dele chegou a ser vista como uma suposta indireta após uma declaração da ex-mulher dele, Maíra Cardi (39). Ela disse que o atual namorado, Thiago Nigro (32), mandou uma mensagem para Arthur quando começaram o relacionamento, mas não teve uma resposta.

Em sua aparição, Arthur contou que está bem e que os fãs ficam imaginando coisas. "Como vocês estão? Bem? Apareci! Está tudo certo. Vocês ficaram aí mandando um monte de mensagens, imaginando um monte de coisas. Está tudo bem, está tudo certo. Fiquem em paz", disse ele.

Logo depois, ele completou: "O dia está muito corrido, ontem foi impossível aparecer aqui, hoje também, já fui para Sorocaba, já voltei. Estou aqui em São Paulo, chegando de uma reunião. Está tudo certo, tudo bem. Sempre que der vou aparecer aqui. Quis vir aqui para vocês ficarem tranquilas e em paz".

Arthur parabeniza campeã do BBB 23

O campeão do BBB 22, Arthur Aguiar, parabenizou Amanda pela vitória no BBB23 na noite da última terça-feira, 25. Ele aproveitou para comentar as críticas que recebeu quando ganhou o programa.

"Quero parabenizar a Amanda pela vitória dela no BBB 23. Confesso que não assisti o final, o último mês. Mas ela ganhou, foi escolhida pelo público. O que quero dizer para você, Amanda, primeiro é parabéns. Que te tragam coisas boas essa vitória. Sempre vai ter gente para falar. Sempre vão falar e desmerecer. Sempre vai ter alguém para falar alguma coisa. O que importa disso tudo é que você venceu, o povo te escolheu e acabou. Vida que segue", falou, se espelhando em sua própria vivência no jogo.