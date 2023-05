Maíra Cardi diz que Thiago Nigro mandou mensagem para Arthur Aguiar e foi ignorado

Coach Maíra Cardi afirmou que a ex-mulher de Thiago Nigro foi educada ao receber mensagem dela, mas não aceitou bem o relacionamento

A coach fitness Maíra Cardi e coach de investimento Thiago Nigrofalaram sobre o casamento e disseram que logo quando começaram a se relacionar, enviaram mensagens para seus ex-companheiros.

A influenciadora afirmou que ninguém tiraria o lugar de pai de Arthur Aguiar e que o 'Primo Rico' se certificou de dizer que essa também era sua opinião.

“Ninguém toma o lugar de ninguém! Não existe nada mais importante para uma mãe e para um pai do que seu filho ser bem cuidado e se essa não for a preocupação principal, tem algo aí”, disse Maíra.

“A primeira coisa que ele fez foi mandar um textão para o Arthur, contando o quanto ele poderia ficar seguro, que ele ia cuidar da filha dele. Enfim, mandou um texto lindo que foi ignorado", contou.

Ao enviar a mensagem para a ex de Nigro, que se relacionou com ele por 10 anos, mas não chegou a casar, ela disse que foi bem respondida, mas que na realidade não estava tudo bem.

“Ela demorou muito a me responder. Me respondeu com uma mensagem super querida, que me desejava tudo de bom, porém não aceitou bem”, contou.

“Para o Thiago, ela mandou xingamentos. Mas eu entendo a dor de uma mulher. Gente feliz sempre gera felicidade, e quem não é feliz vai soltar o que tem dentro”, alfinetou.

Veja: