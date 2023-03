Gustavo, do BBB 23, curte jantar com Key Alves e conhece o sogro

Fora do BBB 23, oitava eliminada do reality, Key Alves apresenta seu affair, Gustavo Benedeti, para seu pai em jantar

Após se reencontrarem fora da casa do Big Brother Brasil 23, o casal Key Alves (23) e Gustavo Benedeti (28) curtiu noitada na quinta-feira, 09, juntinhos!

Firmes com o relacionamento após saírem do reality show da TV Globo, a jogadora de volêi e o Cowboy aproveitaram para jantar após gravarem o programa Domingão com Huck, e o ex-borther já até conheceu o sogro, Manoel Flavio Ramalho, em um jantar no Rio de Janeiro.

Foi o próprio pai da atleta quem compartilhou o momento do encontro nos stories de seu Instagram. Na foto, o trio aparece sorridente. A ex-sister também mostrou o jantar com Gustavo na web e brincou: "Depois de 3 semanas na Xepa."

Key Alves já deixou claro que pretende manter um relacionamento com o fazendeiro fora da casa. "Eu espero que sim. Eu não fiz todo esse charme na TV, nacionalmente, para todo mundo, inclusive para o Gustavo, para ele não me querer agora, né (risos)? Brincadeira! A gente vai conversar – ainda não fizemos isso –, vamos gravar esse momento que a galera está cobrando muito e querendo muito ver [...]", disse ela antes de encontrar o affair.

Confira o encontro de Gustavo com o pai de Key Alves:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Domingão com Huck (@domingao)

Key Alves diz que já faturou valor do prêmio do BBB 23 em plataforma adulta

Durante sua participação no programa A Eliminação, no Multishow, a oitava eliminada do BBB 23, Key Alves surpreendeu ao fazer uma revelação. Na noite de quarta-feira, 08, a ex-sister bateu papo com Bruno de Luca e Ana Clara Lima no programa e revelou que já fez o valor do prêmio do reality show da Globo em seu perfil na plataforma de conteúdo adultoOnlyFans.

Ela confessou que sua saída da atração não foi ruim e lhe rendeu frutos na plataforma. "Posso até dizer que já fiz o prêmio do Big Brother saindo hoje dalí. É o meu site! É isso!", disse Key. Ana Clara, então, brincou com o colega: "Vamos abrir pra você, Bruno."

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!