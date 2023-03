Key Alves diz que já faturou valor do prêmio do BBB 23 em plataforma adulta

Oitava eliminada do BBB 23, jogadora de vôlei Key Alves revela que já fez o valor do prêmio do BBB 23 em seu perfil no OnlyFans

Durante sua participação no programa A Eliminação, no Multishow, a oitava eliminada do BBB 23, Key Alves (23) surpreendeu ao fazer uma revelação,

Na noite de quarta-feira, 08, a ex-sister bateu papo com Bruno de Luca e Ana Clara Lima no programa e revelou que já fez o valor do prêmio do reality show da Globo em seu perfil na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans.

Ela confessou que sua saída da atração não foi ruim e lhe rendeu frutos na plataforma. "Posso até dizer que já fiz o prêmio do Big Brother saindo hoje dalí. É o meu site! É isso!", disse Key. Ana Clara, então, brincou com o colega: "Vamos abrir pra você, Bruno."

Após deixar claro que quer manter seu relacionamento com Gustavo fora do BBB 23, Key Alves exibiu conversa com seu affair no confinamento após a eliminação do reality.

Confira Key Alves:

A @keyalvesoficial falando que já fez o valor do prêmio do #BBB23 com o seu perfil em um site adulto #BBBAEliminação#RedeBBBpic.twitter.com/Q1lhiUS3W7 — Multishow (@multishow) March 9, 2023

Key Alves revela fetiche bizarro e deixa Ana Clara chocada

Durante a entrevista, Key Alves revelou que realmente possui um fetiche por chulé. A revelação deixou os apresentadores Bruno de Luca e Ana Clara Lima completamente chocados.

“Mas você gosta de qualquer chulé ou como é?”, perguntou o apresentador, indignado e confuso com a afirmação. “É! Chulé. Tem um cheiro que é de chulé, entendeu?”, respondeu a eliminada da semana no Big Brother Brasil 23. No programa, tinha um pé falso que fazia parte da brincadeira.

Ana Clara não perdeu tempo e deu uma alfinetada em Bruno de Luca. “Toda semana ele está com esse sapato, deve estar uma catinga”, brincou a apresentadora. “Olha, você que gosta…”, ironizou o apresentador, pedindo para que a ex-sister cheirar. “Não tem chulé”, respondeu Key. “Não tem? Ela me menosprezou, me humilhou”, rebateu Bruno. “Ela é doida”, brincou Ana Clara.

