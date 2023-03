Key Alves exibe conversa com Gustavo após sair do BBB 23

Após maratona de compromissos do BBB 23, Key Alves consegue falar com Gustavo e exibe a imagem nas redes sociais

A jogadora de vôlei Key Alves foi flagrada enquanto conversava com o fazendeiroGustavo após deixar o BBB 23, da Globo. Os dois viveram um romance intenso durante o confinamento e ele foi eliminado antes dela. Agora, a ex-sister teve a oportunidade de conversar com ele por uma chamada de vídeo.

Nos stories do Instagram, Key exibiu a imagem de quando eles estavam conversando pelo celular na chamada de vídeo. Porém, ela ainda não deu mais detalhes de como foi a conversa deles.

Vale lembrar que Key Alves já deixou claro que gostaria de manter o relacionamento com ele fora do BBB 23. "Eu espero que sim. Eu não fiz todo esse charme na TV, nacionalmente, para todo mundo, inclusive para o Gustavo, para ele não me querer agora, né (risos)? Brincadeira! A gente vai conversar – ainda não fizemos isso –, vamos gravar esse momento que a galera está cobrando muito e querendo muito ver. Mas estou na correria, quase não consegui falar com a minha família ainda. Quando a gente se vir, a gente vai conversar e espero, sim, que a gente consiga seguir em frente", disse ela.

Além disso, a ex-sister relembrou como lidou com a eliminação de Gustavo antes dela. "Foi só dormir todo dia com a cueca na cara, sem entender, foi muito complicado. Quando ele saiu, eu pensei: ‘Meu Deus, agora estou lascada mesmo’. Eu era a pessoa mais próxima, só tinha um relacionamento com ele, a gente jogava em dupla. Então, eu teria que me reconstruir, pensar e fazer acontecer, porque eu queria fazer alguma coisa por ele e por mim. Desde que ele saiu, foram as semanas em que eu mais lutei ali dentro. Por mais que eu não tenha ganhado prova, eu tenho certeza de que me esforcei o máximo, fiquei de vigia naquele Big Fone o tempo inteiro, voltei de uma prova bate-volta que me ajudou muito, fiz de tudo o que eu podia e cheguei aonde cheguei. Mas realmente foi uma chavinha que virou e falou: ‘Agora você precisa jogar, porque só tem você’", afirmou.